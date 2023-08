Het liefje van Naomi Osaka en een band met veel FIFA-hits: dit moet je zien op dag 4 van Pukkelpop

De dag van The Killers, Macklemore en Balthazar (bij gebrek aan Florence). De dag van de laatste loodjes. Maar fijne loodjes: we visten tien namen uit het aanbod die een shot cafeïne door je vermoeide lijf jagen.

Crack Cloud

Bijzondere band, vorig jaar uitstekend op Rock Herk. Maken niet alleen opzwepende post punk, maar werkt ook als een collectief dat muzikanten die afkicken van drugs laten musiceren. Mooi.

17u05, Lift

Jazz Brak

Ook de andere rapper van Stikstof is present op de wei. Zwangere Guy staat op het hoofdpodium, Jazz Brak in de Buzz. In de gaten houden.

Check tijden aan de bus bij de DWNTWN-area.

Deki Alem

Zweeds duo dat moeilijk in een hokje te duwen is: punk, hiphop, elektro… Ze mikken het allemaal in de blender. Een van de ontdekkingen op Eurosonic.

19u10, Lift

Cordae

Het liefje van tenniskampioene Naomi Osaka! Hij kende geen knijt van de sport toen hij haar leerde kennen. Vooral ook een rapper met een ongelofelijke flow. Krijgt respect van grote hiphopnamen als Dr Dre en Pusha T.

22u45, Club

Loyle Carner

Rapper en ideale schoonzoon tegelijkertijd? Dat kan. Loyle Carner brengt positieve hiphopvibes naar de wei van Kiewit, met invloeden uit soul en funk. Voor fans van onze blackwave.

19u10, Dancehall

Obongjayar

De heetste nieuwe schijf van het moment? Adore u van Fred Again en … Obongjayar. De Nigeriaanse zanger raakt je recht in het hart met zijn afrobeats. Muziek met een boodschap, zo heeft hij het vaak over politiek en spiritualiteit.

21u35 Lift

Emmy d’Arc

Heel vroeg, we weten het. Maar het is goed, en Limburgs. Emmy d’Arc (26) - geboren als Ine Tiolants staat voor de eerste keer op een festival. Aan motivatie zal het haar alvast niet ontbreken.

11u30 Lift

Lil Tjay

Iets minder hiphop-rappers dan vorig jaar op de affiche van Pukkelpop, maar voor de fans van het genre is Lil Tjay niet te missen. De 21-jarige Amerikaan is geweldig bekend bij de jeugd op sociale media. Hij werkte al samen met toppers als Pop Smoke en Tory Lanez.

17u Dance Hall

King Gizzard & the Lizard Wizard

Vorig jaar moesten de Australiërs nog afzeggen voor Pukkelpop. Dit jaar zijn ze er wel bij. Een set van de psychedelische rockers kan echt alle kanten uit gaan, maar muzikaal wordt het zonder twijfel heel straf.

19u10 Marquee

Foals

Indierock van de bovenste plank. De vierkoppige Britse band zal vooral populair zijn bij de FIFA-spelende jeugd. Met ‘My Number’ (FIFA 14), ‘Mountain at my Gates’ (FIFA 16) en ‘The Runner’ (FIFA 20) leverden ze al driemaal een soundtrack voor de populairste voetbalgame. En ja, dat heeft wel degelijk een vorm van betekenis.

21u35 Marquee