Het duurste en goedkoopste eten van Pukkelpop: restaurantkwaliteit versus frituursnacks

Als je goed wil eten op Pukkelpop (of eender welk festival) trek je best je portefeuille open. Wij gingen op zoek naar het duurste én het goedkoopste eten op de festivalweide.

In de Food Wood, een mooie verzameling van foodtrucks, kan je heel wat maaltijden krijgen voor 5 bonnetjes, oftewel 17,5 euro, zoals de falafelbowl of en pizza prosciutto. Bij Otto Streetfood kan je voor 5,5 bonnen (19,25 euro) een pizza truffelcrème, champignons en rucola krijgen. Maar de truck van Wood Grill spant de kroon. Daar kan je voor 7 bonnen, 24,5 euro, het steak menu krijgen. Voor die stevige prijs krijg je een mooi stuk steak, gebakken aan restaurantstandaarden. Eerst aangebakken en dan traag gegaard in de oven. Je krijgt er ook een bergje koolsla, zoete aardappel frieten en chipotle mayonaise bij. Het is veruit de duurste maaltijd, maar het is inderdaad topkwaliteit en een goede portie.

Voor de goedkoopste maaltijden moet je naar eetstandjes met friteuses gaan. Een loempia? 1 bon (3,5 euro). Een vleeskroket ook 1 bon, net zoals een boulet, frikandel of bamischijf. Voor een snelle hap kan je zeker terecht bij deze standjes, maar je hebt er niet van gegeten om een avondje te gaan dansen in de boiler room of om luidkeels mee te zingen aan de mainstage.