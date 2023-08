Anne-Marie vuurt de ene na de andere hit af op haar “favoriete publiek”: “Ik kan nog vijf dagen doorgaan”

Net als Billie Eilish vierde Anne-Marie haar rentree op Pukkelpop na één jaar afwezigheid. Haar show had niet gek veel om het lijf, maar alle hits werden massaal met de glimlach meegezongen.

Netjes uitgedost - met twee dotjes in het haar en een t-shirt met opschrift ‘But daddy I love him’ - besteeg Anne-Marie de Main Stage. Voor de rest weinig tierlantijntjes, gewoon de spotlight op haarzelf en gaan.

Genadeloos vuurde ze de ene na de andere hit af. De tienermeisjes kraaiden van geluk. Anne Marie’s repertoire oogt ondertussen indrukwekkend. Elk nummer dat ze speelde heb je wel hier of daar al eens gehoord. Dat zorgde ervoor dat haar show geen dode momenten kende.

Het was vooral opmerkelijk hoe Anne-Marie naar nummers als ‘Friends’ (2018) en ‘Rockabye’ (2016) refereerde als ‘oude songs’. Dat toont aan op welk tempo ze hits ontwikkelt. “Ik kan nog vijf dagen doorgaan voor jullie, mijn favoriete publiek” zei ze, al lijkt dat misschien net dat tikkie overdreven.

Toen ze haar remake van ‘What is love’ (ft. David Guetta) losliet, gingen massaal de kelen open en de handen op elkaar. Wat is het toch leuk om klassiekers mee te brullen.

Bij ‘2002’ en ‘Ciao Adios’ bereikte de decibelmeter de hoogste pieken. Het laatste woord was voor alle singles die vastzitten in de ‘friendzone’. Op Pukkelpop is iedereen F-R-I-E-N-D-S met iedereen.