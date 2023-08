SERIE A. Wie houdt Victor Osimhen van topschutterstitel? Napoli-spits opent rekening met kanonskogel vanjewelste

Napoli is het nieuwe Serie A-seizoen uitstekend begonnen. De regerende landskampioen won met 1-3 bij promovendus Frosinone dankzij onder andere twee doelpunten van Victor Osimhen.

De Nigeriaanse spits (ex-Charleroi) kroonde zich vorig seizoen tot topschutter in Italië en had zijn maatje Khvicha Kvaratskhelia niet nodig om zijn rekening te openen. Osimhen knalde op heerlijke wijze de bal in het dak van het doel.

Osimhen blijkt trouwens nog steeds megapopulair in Napels, logisch ook. Hij werd overstelpt met vragen voor selfies en handtekeningen op weg naar de club.

Ook Inter liet geen steek vallen. De Nerazzurri versloegen Monza met 2-0 dankzij twee doelpunten van Lautaro Martinez. Koni De Winter kwam niet van de bank bij Genoa, dat met 1-4 verloor van Fiorentina. Verona klopte Empoli met 0-1.