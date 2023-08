Belgische Mixed Relay kan niet stunten op WK atletiek en eindigt vijfde: “Twee keer op één dag lopen bleek toch zwaar”

Een prestatie naar verwachting voor de Belgische Mixed Relay op het WK atletiek in Boedapest. Vijfde van de wereld is lang niet slecht, zeker niet met een B-ploeg, maar het gevoel overheerst toch dat een A-ploeg een medaille had gepakt. “We hadden op meer gehoopt”, klonk het na afloop.

De Belgische startloper was dezelfde als ’s ochtends in de reeksen voor België, Robin Vanderbemden. Hij wisselde pas als zevende, maar klokte met 45.83 wel een tijd waar niets op aan te merken valt. Je moet weten: de eerste loper vertrekt niet met vliegende start, dus bij hem geldt in tegenstelling tot bij de andere drie niet dat er een seconde moet worden bijgerekend. Ook de tweede loper was opnieuw dezelfde. Imke Vervaet klokte 51.42. Ze rukte op naar plaats vijf, maar was wel een seconde trager dan in de reeksen.

Alleen de derde loper verschilde. Jonathan Borlée behield de vijfde plaats en deed het met 44.96 behoorlijk. Slotloopster Camille Laus vertrok te langzaam. Daarna herpakte ze zich wel om de vijfde plaats vast te houden en 51.62 te splitten, een seconde trager dan ’s morgens. Alles samen waren de Belgen de volle twee seconden trager dan in de reeksen.

“Wat een beetje pijn doet, is dat de Tsjechen brons pakken, terwijl we ze deze morgen nog geklopt hebben”, zei Vanderbemden na afloop. “Nu ben ik ontgoocheld, maar binnen een paar dagen zal ik wel trots zijn op die vijfde plaats. Ik zal niet voor de anderen spreken, maar mij viel het toch zwaar om twee keer op één dag te moeten lopen.” De rest bevestigde dat. “Het was heel zwaar”, zei Vervaet. “Mijn benen voelden dat ik deze ochtend ook al aan de bak had gemoeten. Al bij al vind ik vijfde van de wereld wel mooi, maar we hadden nog op iets meer gehoopt.”

© BELGA

Laatste wedstrijd ooit?

Jonathan Borlée liep zijn eerste WK-finale sinds 2017. “Het ging niet slecht”, vertelde hij na afloop. “Maar ik had graag nog beter gedaan. De ontgoocheling overheerst momenteel toch.” Borlée heeft eerder al aangekondigd dat hij samen met broer Kevin stopt na Parijs 2024, en dus is dit in principe zijn laatste WK. “Of dit mijn laatste wedstrijd ooit op een WK was? Dat moet je aan de coach (zijn vader Jacques, red.) vragen. Hij beslist wie er komend weekend loopt voor de Belgian Tornados. Ik heb daar niets over te zeggen.”

Ook slotloopster Camille Laus was ontevreden. “Als we starten in een WK-finale, is dat altijd om een medaille te pakken”, vertelde ze. “In de start laat ik twee concurrentes passeren. Dat is niet goed, maar ik denk wel dat twee keer lopen op een dag een goede training was voor de Belgian Cheetahs volgend weekend.”