VIDEO. Commentator is even van haar melk wanneer halfnaakte jongeman naast peloton in Ronde van Denemarken komt fietsen

Mads Pedersen is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken door zondag een dubbelslag te slaan. Het beeld van de ronde werd echter vrijdag gemaakt. Tijdens de etappe van Kalundborg naar Bagsværd - later gewonnen door Fabio Jakobsen - fietste er plots een halfnaakte jongeman langs de weg. In een berucht ‘Borat-pak’. De commentator van Eurosport was even van haar melk. “Sorry, ik weet even niet wat zeggen”, klonk het. “Gelukkig zien we enkel de achterkant. Hij lijkt iets op zijn zadel gesmeerd te hebben. Oh God, we gaan naar voor… Oef, hier zijn we weer.”