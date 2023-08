Yellow Tigers kloppen ook Slovenië en kunnen al dromen van kwartfinale

Met aanzienlijk meer moeite dan in zijn openingsmatch tegen Hongarije werkte België zich met 3-1 voorbij Slovenië. Met een 2 op 2 staan de Yellow Tigers heel dicht bij een plaats in de kwartfinale, de minimale ambitie waarmee België dit EK had aangevat.

Alweer een sterke start zette de Tigers al snel op een comfortabele voorsprong, onder meer dank zij een actieve Silke Van Avermaet en een servicescherpte die de Sloveense opbouw verstoorde: 7-1. Toch bood Slovenië offensief meer weerwerk dan Hongarije twee dagen eerder, maar al te veel unforced errors bij de bezoekers hielden de bonus op peil: 17-9. Britt Herbots maakte wel het mooiste punt, maar toch was het Van Avermaet die voor de meeste dreiging zorgde. Een fraaie knal van de Oost-Vlaamse – goed voor zes punten aan 71 procent - bracht de eerste set op het droge: 25-18.

Omdat Slovenië het volume aan slordigheden (vijf opslagfouten in set 1) had teruggedrongen, verliep de tweede set aanvankelijk wat evenwichtiger: 13-11 en 14-12. Pas nadien snelde België weg: 19-13. De beslissende kloof was dat nog niet. Een paar lokale fouten bracht Slovenië weer in het zog (19-16) en Tigerscoach Kris Vansnick moest met een timeout ingrijpen. Veel baat bracht het niet. Herbots was nog niet haar onweerstaanbare zelf, getuige daarvan een knal die ver buiten ging: 21-20. Zo moest België voor het eerst in dit EK wroeten voor setwinst, maar uithalen van Herbots en Van Avermaet en een ace van Charlotte Krenicky zorgden toch voor 25-20 en 2-0.

Hamer

Slovenië zette zijn opgaande lijn verder in de derde set. Een 8-12 achterstand toonde dat de Tigers niets cadeau zouden krijgen. Herbots kon haar voorhamer slechts al te sporadisch in stelling brengen, de fouten in defense deden pijn en Slovenië had zijn blocks op punt gekregen: 10-14 en 17-21. Herbots haalde een paar keer scherp uit, maar dat volstond niet: 21-25. De bezoekers geloofden nu volop in hun kansen, en begonnen ook het sterkst aan de vierde set. Maar Herbots kende - net dan, in hoge nood - haar beste momenten van de avond en sleepte de Tigers naar 19-14, maar Slovenië wilde in een knettergekke slotfase niet wijken. België had vijf matchballen nodig, maar met de steun van een bruisende Topsporthal lukte het toch: 34-32 en 3-1.

© BELGA

Zo won België ook zijn tweede EK-duel, waardoor België al gretig graait naar de kwartfinale. Maandag volgt Oekraïne. Een derde zege zou ook mathetische zekerheid bieden van die volgende ronde.