Pommelien Thijs wint Zomerhit 2023: “Zonder de fans had ik hier niet gestaan”

Met tien finalisten waren ze nog, maar uiteindelijk is het nummer ‘Erop of eronder’ van Pommelien Thijs dé Zomerhit van 2023. Dat is bekendgemaakt tijdens de liveshow in Blankenberge zaterdagavond.

Ze zou het zelf nooit zo omschrijven, maar Pommelien Thijs nam zaterdagavond revanche in Blankenberge. Vorig jaar leek haar Ongewoon de gedoodverfde Zomerhit, tot Margriet Hermans als verrassende winnaar uit de bus kwam. En ook nu was de competitie niet min, maar eerlijk: was er iemand verbaasd? Met Erop of eronder kaapte de 22-jarige zangeres de hele zomer. Het nummer is nog geen vier maanden oud, maar nu al geraakt de zangeres amper boven het publiek uit wanneer ze het live speelt.

Het was zaterdagavond niet anders. Zelfs toen de camera’s van Het journaal het podium bestormden voor een eerste reactie, bleef het publiek Thijs’ naam scanderen. En wanneer we haar backstage te spreken krijgen, zingen voorbijgangers vanachter de nadars luidkeels haar teksten. Ze lijkt zelf amper te beseffen wat er gebeurt. “Ik ben oprecht een beetje van mijn melk”, klinkt het ietwat ongelovig. “Dit had ik niet verwacht. Ik heb mensen intussen al vaak horen meezingen, maar nog nooit zo luid als vanavond.”

© Simon Mouton

Bedankt aan de fans

Een trofeeënmens is ze niet, zegt ze. “Dus ik geef hem waarschijnlijk aan mijn grootmoeder. Daar staat ook al een paar maanden een MIA (lacht).” Waarmee ze niet wil gezegd hebben dat de winst haar niets doet. “In de aanloop naar de release van Per ongeluk (haar debuutalbum, red.) bekeken we welke nummers we vooruit wilden schuiven, en Erop of eronder zat daar meteen bij. Dat mensen het zo omarmd hebben, is superfijn. Het heeft er mede voor gezorgd dat ik deze zomer veel kan spelen en daar kan ik enkel dankbaar voor zijn. Het is simpel: zonder de fans stond ik hier niet. En een krachtiger signaal dan dit hadden ze niet kunnen geven.”

Ook in het najaar oogt de agenda goed vol. Concerten zat, de komende weken. “Maar morgen kan ik wel uitslapen”, klinkt het met een lach. “Dus ik denk dat we wel nog even een feestje bouwen. Los van trofeeën en zogezegde concurrentie: het is gewoon fijn om hier met zoveel artiesten en vrienden (kanshebbers Aaron Blommaert, Camille en Maksim stonden allemaal met haar op de set van ‘#LikeMe’, red.) samen te zijn. Daar moeten we ook gewoon even van profiteren, want het was voor iedereen een drukke zomer.”

Tien laatste nummers

Twintig nummers maakten begin juli nog kans om Zomerhit te winnen, maar na vijf shows was daar zaterdagavond nog maar de helft van over: naast Erop of eronder van Pommelien Thijs ging het om Zonde van Aaron Blommaert, Wat is jouw geheim? van Bart Kaëll, Kissing Strangers van Berre, Rihanna van Camille, Because of You van Gustaph, Onder invloed van Maksim, Laat ons een bloem van Metejoor, Liefs voor later van Niels Destadsbader & Kenny B en Under Your Spell van The Starlings & Ozark Henry.

Allemaal brachten ze hun nummer zaterdagavond nog een keer op het podium in Blankenberge, maar Pommelien Thijs kon kijkend en luisterend Vlaanderen duidelijk het meest charmeren. Na haar succesvolle album en de stampvolle pleinen - Gentse Feesten, iemand? - van de voorbije weken kan je enkel concluderen: het was erop, en allesbehalve eronder.