Cercle heeft goud in handen met succescoach Miron Muslic en matchwinaar Alan Minda: “Hij doet mij denken aan Rabbi Matondo”

Cercle Brugge staat voorlopig weer zesde in de Jupiler Pro League. Afgelopen seizoen eindigde groen-zwart na de Europe play-offs zelfs al zesde. Weinigen denken dat dit een tweede keer op rij zal lukken, maar dankzij een heerlijke goal van de jonge Ecuadoriaanse invaller Alan Minda, won Cercle zaterdag met 0-1 tegen Standard. Ook de Rouches liepen in de val van Miron Muslic, die stilaan onsterfelijk aan het worden is bij de Vereniging.