Optreden van Japanse komiek Joji vliegt alle kanten uit: “Wie heeft hier het meest gezopen?”

Hij gooide verse sokken in het publiek, ‘spankte’ zijn muzikanten met een handdoek en gebruikte zijn statief als penis. De show van de Japanse ster Joji had veel om het lijf. Ook goeie muziek. Af en toe toch.

Hij begon als komiek op Youtube, ondertussen verkoopt hij Amerikaanse zalen in seconden uit. Het gaat snel voor George Kusunoki Miller, beter bekend als Joji. Hoewel Joji vooral bekend is van deprimerende nummers als ‘Slow dancing in the dark’ en ‘Glimpse of us’, was zijn show dat allerminst. George speelde energieke delen met aanstekelijke en snellere songs als ‘Daylight’ en ‘Gimme Love’.

De Japanner was zelf erg onder de indruk van het Belgische publiek. “Niemand houdt van mij zoals jullie dat doen. En trouwens: wie heeft hier het meest gezopen?”

© Sven Dillen

Het optreden van Joji vloog vervolgens echt alle kanten uit. De variatie in zijn nummers is groot. Dat was bij momenten leuk, maar maakte het ook heel moeilijk om volgen. Enkele seconden na een ingetogen song begon hij te springen en ‘ho ho hey’ te roepen. Speciaal.

Wat wel als een paal boven water stond, is dat hij zou afsluiten met zijn megahit ‘Glimpse of us’. Hoewel Joji niet alles live zong, werd het toch een betoverend momentje. Ogen toe en genieten.