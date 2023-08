VIDEO. Twee wereldtitels op dramatische wijze weg voor Nederland: Sifan Hassan en Femke Bol vallen beiden vlak voor finish

Geen wereldtitel op de 10 kilometer voor Sifan Hassan. De Nederlandse topfavoriete ging op kop de laatste rechte lijn in en vocht een sprintduel uit met Gudaf Tsegay. Hassan keek links en rechts achterom en kwam vlak voor de finish in aanraking met de Ethiopische, met een val tot gevolg. Goud voor Tsegay, plek elf voor Hassan. Een drama voor Nederland.

En het was nog niet gedaan voor Oranje. Op de gemengde 4x400 meter leek Femke Bol Nederland een gouden medaille te gaan bezorgen. Maar ook zij ging vlak voor de finish onderuit, waardoor de wereldtitel in extremis naar de VS ging… De Belgen werden vijfde.