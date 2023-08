Noor Vidts zesde na eerste dag zevenkamp op WK atletiek, podium wordt lastig: “Vooral 200 meter viel tegen”

De medailles zijn nog niet helemaal uit beeld voor Noor Vidts, maar toch behoorlijk ver. Dat is de conclusie na de eerste dag van de zevenkamp op het WK atletiek in Boedapest. Ze zette drie prima proeven neer, maar liet daarna een steek vallen in de 200 meter. “Daar had ik toch meer van verwacht”, gaf ze na afloop toe.

De dag begon in Boedapest met een 100 meter horden op een natte piste en met tegenwind voor Noor Vidts. Dat ze in die omstandigheden nog 13.33 klokte, goed voor plaats vijf, was degelijk. Ook het hoogspringen was met 1m80 en een zevende plaats degelijk. Erg degelijk zelfs, want ze bleef slechts drie centimeter onder haar persoonlijk record. Het kogelstoten werd haar beste onderdeel op dag één. Daar was ze vijfde met 14m40, amper drie centimeter onder haar persoonlijk record. Prima op schema, zou je dan denken, maar daarna volgde nog een teleurstellende 200 meter. Daarin was Vidts zevende met 24.23 en bleef ze ruim boven haar besttijd van 23.70.

Na vier van de zeven proeven is Vidts zesde. Ze telt 165 punten minder dan leider Anna Hall en komt voorlopig 67 punten tekort voor het podium. Ze ligt ook 108 punten achter op haar persoonlijk record. Dan kan je toch niet helemaal tevreden zijn, en dat was de Vilvoordse ook niet. “Al bij al was het wel goed, of toch oké”, zei ze. “Maar van de horden en vooral van de 200 meter had ik meer verwacht. Die 24.23 viel tegen. We hebben hard op de 200 meter getraind, en dan wil ik toch graag een tijd in de 23 seconden zien staan.”

De omstandigheden zijn bijzonder in Boedapest: 31 graden, maar vooral een luchtvochtigheid van liefst 80 procent. Zelfs wij vinden het al zwaar om in te werken, maar we moeten nog niet eens sportprestaties leveren. En toch wil Vidts dat niet als excuus inroepen. “Tussen de proeven door zaten we in een gekoelde ruimte, dus ik denk niet dat de warmte het vandaag extra vermoeiend heeft gemaakt”, vertelde ze.

© REUTERS

Brons niet uitgesloten

Of het podium nu nog mogelijk is, daar ga je Vidts nooit uitspraken over horen doen. Ook dit keer niet. “Ik heb er geen idee van”, klinkt het. “Ik ga gewoon alles geven.” Goud en zilver zijn zonder ongelukken weggelegd voor de Amerikaanse Anna Hall en de Britse Katarina Johnson-Thompson. Brons is nog altijd niet uitgesloten, maar Vidts is slechts één van de vijf atletes die daar nog voor in aanmerking komt samen met de Amerikanen Chari Hawkins en Taliyah Brooks, de Duitse Sophie Weissenberger en de Nederlandse Anouk Vetter.

In twee van de drie resterende proeven is Vidts bij de allerbesten: het verspringen en de 800 meter. Helaas is ze in het speerwerpen bij de minderen. En dus wordt dat brons heel moeilijk. De moraal van het verhaal is dat het podium nog altijd geen onmogelijke opgave is, maar de Vilvoordse zal in de drie resterende proeven drie keer een topprestatie moeten afleveren.