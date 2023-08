Ballonvaarder landt netjes tussen woningen in Oudsbergen

Ballonvaarder Gerrit De Kimpe uit Gent heeft 25 jaar ervaring en hij laveerde netjes met zijn ballon over de woningen om een landingsplaats te zoeken en te vinden. Dat manoeuvre en de laagvliegende ballon had natuurlijk veel bekijks.

“We zagen deze open plek tussen de woningen. Perfect om te landen, onze ballon is zo’n 18 meter breed en er was voldoende ruimte. Er was nooit gevaar voor ons of voor de woningen.” De ballon steeg op in Kelchterhoef en had nog voldoende brandstof, De Kimpe had een klein uur gevaren voor hij de landing veilig had ingezet.