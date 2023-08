Limp Bizkit krijgt de weide goed vol, maar zijn outfit doet pijn aan de ogen

We hadden een droom de dag voordat Limp Bizkit speelde op Pukkelpop. Met name dat Fred Durst grappig was geworden.

Helaas. Nog altijd dezelfde flauwe truut als vroeger. En zijn outfit deed pijn aan de ogen. Soit. Party like 1999, kondigde de man aan. Daar werd op gemikt met ‘Nookie’, ‘Take a look around’ en nog nummers van ruim twee decennia oud (en even George Michael). Nou, daarvoor viel de groep veel te veel stil tussen de songs door. Gevolg: 0,0 vaart in het concert. Nefast. Anderzijds dient wel gezegd dat Wes Borland en co nog altijd strak spelen en dat het best goed klonk als er dan toch iets muzikaals te horen viel. Veel volk voor het podium trouwens, veel meer dan voor Turnstile dat veel meer indruk maakte. Tja.

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx