17-jarige ISE verbluft virtueel en nog veel meer in het echt

Wat. Een. Stem! Amper 17 jaar, maar ISE Smeets uit Bree kreeg feilloos de handen op elkaar in de E-Rena. De eerste winnares van de wedstrijd in de virtuele festivalomgeving Roblox verbaasde virtueel en al helemaal in het echt. “Dit smaakt naar meer”, aldus de bezitster van een fenomenale klankkast.

De Breese gaat de geschiedenisboeken in als de eerste headliner in de virtuele festivalomgeving Roblox. Liefst 500 kandidaten waagden wedstrijdgewijs hun kans, maar het was de Breese die de hoofdvogel afschoot. In de E-Rena, de habitat van hogeschool UCLL, schoot ze op het videoscherm uit de startblokken. Een jonge dame met een gitaar op een podium in een virtuele wereld. Na enkele nummers was het tijd voor het echte werk. De Breese tiener popte in real life op het podium op. We herhalen het nog eens graag: wat een stem. Al helemaal voor een 17-jarige.

© Sven Dillen

Eigen nummers

En nog een volksmenner ook. “Kom allemaal dichterbij.” “Waar zijn die gsm-lichtjes?” Het volk volgde zonder enige aarzeling. Idem na het verzoek: “Zouden jullie met mij op de foto willen?” Niet slecht voor een 17-jarige. We hoorden een tienerstreepje PJ Harvey, made in Bree. Zonder aarzelen, gingen de handen op elkaar na afsluiting van een uur lang optreden. Ise bracht louter eigen nummers, met uitzondering van de Zombie van The Cranberries. “Persoonlijke ervaringen, over hoofdzakelijk familiesituaties heb ik verwerkt in mijn liedjes. Dit optreden was fantastisch. Boven alle verwachtingen”, klonk het achteraf.

Werchter en Portland

En of het naar meer smaakt. Dromen mag de jonge Breese. “Werchter staat op mijn lijstje. En ook optredens in het buitenland. In het najaar doe ik nog enkele leuke supports en ben ik te horen op ‘Iedereen Donderdagt’ in Genk. En ik speel in het voorprogramma van Portland. Maar nu wil ik zo snel mogelijk het optreden van Limp Bizkit zien”, lacht de Breese. En weg was ze, richting Main Stage. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.