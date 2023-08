Oekraïne verslaat Hongarije in groep van Yellow Tigers op EK volleybal

Oekraïne heeft zaterdag Hongarije met 3-0 verslagen op de tweede speeldag in groep A van het Europees kampioenschap volleybal voor vrouwen in Gent. Oekraïne en Hongarije zijn tegenstanders van de Yellow Tigers in de groepsfase.

Na een eerste set in het voordeel van de Oekraïners (25-17), was de tweede set evenwichtiger. Hongarije kreeg een setpunt bij 23-24, maar Oekraïne maakte drie punten op rij om de set alsnog met 26-24 te winnen. Hongarije, dat donderdag werd verslagen door de Belgen, slaagde er niet in de trend te keren in de derde set, die ook gemakkelijk werd binnengehaald door de Oekraïners (25-17).

Svitlana Dorsman was met 11 punten het best bij schot voor Oekraïne, terwijl Anett Nemeth de productiefste speelster was bij Hongarije met 19 punten.

Oekraïne verloor vrijdag met 3-0 tegen topland Servië. Met hun eerste drie punten van het toernooi sluiten ze zich aan bij België, Servië en Polen, die wel nog allemaal een wedstrijd te goed hebben. Later vanavond, om 20u00, nemen de Yellow Tigers het op tegen Slovenië. Hongarije staat alleen op de laatste plaats met twee nederlagen in evenveel wedstrijden.

De beste vier ploegen in de groep plaatsen zich voor de achtste finales. Groep A kruist in de volgende ronde met Groep C, bestaande uit Turkije, nummer een van de wereld en gedoodverfde favoriet voor de titel, Duitsland, onder leiding van Vital Heynen, Zweden, Griekenland, Tsjechië en Azerbeidzjan.