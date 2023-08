Freddy Loix wint Aarova Rally

Freddy Loix en zijn copiloot Pieter Tsjoen (Skoda Fabia) hebben zaterdag in Oudenaarde de Aarova rally gewonnen, dat is de negende van in totaal twaalf wedstrijden in het BK. Loix had 15.8 voor op Vincent Verschueren (Skoda Fabia). Frederic Miclotte (VW Polo) eindigde als derde op 1:09.8. BK-leider Maxime Potty (Citroën C3) meldde vrijdagavond af omdat zijn wagen niet tijdig klaar geraakte.

De Aarova Rally maakte dit jaar voor het eerst deel uit van het BRC, maar dat zorgde niet voor een boost aan inschrijvingen. Slechts 34 deelnemers namen de start. Loix nam al in de openingsrit meteen de leiding, maar moest die twee ritten later afstaan aan Niels Reynvoet (Citroën C3). Reynvoet domineerde de rally, tot hij in de negende rit in de fout ging en moest opgeven.

Loix kwam zo opnieuw aan de leiding en volgde zichzelf op de erelijst op. In 2022 stond de wedstrijd nog op de VAS-kalender. De laatste zege van Loix in het BRC dateertde van ruim zeven jaar geleden. Op 25 juni 2016 won hij voor de elfde keer in zijn carrière de Ypres Rally. Vincent Verschueren eindigde met zijn verouderde Skoda Fabia op de tweede plaats. Frederic Miclotte, voormalig copiloot van Freddy Loix en huidig copiloot van Jourdan Serderidis, eindigde als derde. Voor Miclotte is het zijn eerste podiumplaats in het BRC als rijder.

Grote afwezige in Oudenaarde was BK-leider Maxime Potty. Citroën heeft een probleem bij levering van bepaalde motoronderdelen en daardoor moest Potty noodgedwongen verstek geven. Zijn deelname aan de volgende BK-wedstrijd, de de Omloop van Vlaanderen begin september, staat om dezelfde reden op de helling.

Amaury Molle (Alpine A110) was de beste bij de GT’s. Hermann Rainer (BMW M3) won bij de Historics. Pierre-Manuel Brasseur (Renault Clio) haalde het van Lander Depotter (Renault Clio) bij de junioren.