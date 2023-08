Canadese Simone Boilard soleert naar eerste profzege in Gooikse Pijl Oetingen: “En dat in het land van de koers”

De wedstrijd in Oetingen bleef lange tijd gesloten. Net voor het intrekken van de zes plaatselijke ronden van elk 12 kilometer trokken De Wilde en Justine Ghekiere in de aanval. Op de kasseizone van de Kasseide sloeg Ghekiere tegen de vlakte en zo kwam De Wilde, op 61 kilometer van de finish, helemaal alleen op kop. Ze hield daarop in en werd weer ingelopen door het peloton. Dat was het sein voor Sabrina Stultiens om voor de grote groep te gaan uitrijden. De Nederlandse werd echter ook snel gegrepen. Dat gold ook voor Thalita de Jong.

Het bleef bijzonder onrustig in het peloton. Met nog twee ronden te rijden vormde zich een nieuwe kopgroep, met daarin Kuijpers, Boogaard, Boilard en Jeanne Korevaar. In het peloton probeerden Cofidis en Ceratizit de kloof te dichten.

Boilard trok afgescheiden de slotronde in. Achter de Canadese volgden Boogaard en Kuijpers. Met nog vijf kilometer volgde het Nederlandse duo op twintig seconden. Boilard kreeg het nog best lastig op de laatste kasseizone maar slaagde er toch in haar eerste zege als prof te pakken. Ze volgt op de erelijst in Oetingen de Nederlandse Lorena Wiebes op.

De derde editie van de GP Oetingen stond op woensdag 8 maart al eens op de wedstrijdkalender. Door hevige sneeuwval moest de wedstrijd toen afgelast worden.

“Niet te vatten”

“Dit is mijn eerste zege als profrenster. Ik kan het eigenlijk nog niet echt vatten”, stamelde ze na de finish. “Het was een lastige koers. Eigenlijk is elke wedstrijd in België lastig. Je moet steeds geconcentreerd op je fiets zitten. Je moet altijd goed geplaatst zitten want overal kan het wel eens breken en je moet over een meer dan degelijke stuurmanskunst beschikken. Je moet ook steeds intelligent koersen, weten waar je moet doseren en waar je vol kan doorgaan. Winnen in een Belgische wedstrijd, een land dat zot is van de koers, is ongelooflijk. Het is mythisch.”

De Canadese trok er op 13 kilometer van de finish alleen vanonder. Daarvoor kende ze evenwel een slecht moment. “Wij waren met vier in de aanval getrokken”, legde ze uit. “De samenwerking was meteen goed. Ik had net een fikse kopbeurt gedaan en op die kasseien moest ik me wat herzetten. Net voor het ingaan van de laatste ronde hoorde ik dat het peloton ons echt wel op de hielen zat. Daarom ging ik versnellen. Het bleek de juiste zet te zijn. Het werd een mooie tijdrit van 13 kilometer. Tijdens het WK was ik nog ten val gekomen. Ik reed toen meer dan 50 kilometer alleen. Ik nam het op als een echte training. Ik moest daar vandaag even aan denken.”

“Had liever gewonnen”

Evy Kuijpers kwam zaterdag in de slotkiliometer van de GP Oetingen nog dicht op de eenzame leidster Simone Boilard. Maar de Canadese mocht wel het zegegebaar maken. De eerste profoverwinning voor de 28-jarige Nederlandse blijft dus nog wat uit.

“Het is mooi om nog eens op een podium te staan maar je start toch altijd om te winnen, dus is het eigenlijk wel jammer wanneer je dan net tweede bent”, zuchtte ze na afloop.

“Ik was hier ook al in maart. Toen werd de koers afgelast door de sneeuw. Vandaag was het dan weer tropisch warm. Ze houden hier precies wel van uitersten in deze gemeente”, lachte Kuijpers.

De Nederlandse maakte deel uit van de kopgroep die de finale kleurde. Toen Boilard ging aanvallen kon ze echter niet reageren. “De samenwerking was meteen heel goed”, legde ze uit. “De gedrevenheid was er meteen. De hele wedstrijd volgde de ene uitval de andere op. Maar we hadden met de ploeg steeds iemand mee. We hebben tactisch een goede koers gereden. Ik voelde me vrij goed vandaag en naarmate de eindmeet vorderde positioneerde ik me netjes vooraan. Ik was op die manier mee met de juiste vlucht. Het kwam er dan op aan op die passage op de lange steenweg, waar je steeds in zicht van het peloton was, te overleven. Dat lukte ons. Maar wanneer Boilard net voor het aansnijden van de slotronde ging versnellen had ik net een kopbeurt gedaan en zat ik ‘à bloc’. Ik kon niet reageren op die versnelling en meteen was de vogel gaan vliegen. Jammer, maar helaas. Ik trachtte met Maaike Boogaard nog naar haar toe te rijden maar daar slaagden we niet in. In de slotkilometers ben ik dan maar alleen op jacht gegaan. Ik kwam nog dicht, maar winnen zat er niet in.”