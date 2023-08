Beermarter geboren in Pakawi Park

In Pakawi Park in Olmen (Balen) is een beermarterbaby geboren. De geboorte past in een Europees kweekprogramma waaraan Pakawi Park meewerkt. Een naam heeft het kleintje nog niet.

De piepjonge beermarter van Pakawi Park werd op 5 augustus geboren. Mama Mayumi wilde die dag niet uit de nestbak komen en meteen werd snel duidelijk waarom. Al was de geboorte niet volledig onverwacht, want Mayumi was de laatste tijd al aan de dikke kant.

De beermarter (Arctictis binturong) is een diersoort waarmee Pakawi Park een bijdrage levert aan het Europese kweekprogramma EEP. Vroeger heeft het park met Nora en Nestor tot in 2009 wel een koppel beermarters gehad, maar nooit jongen.

De ouders van de beermarterbaby. — © Leen Gevers

Geboortedatum moeilijk bepaalbaar

Ondertussen werkt Pakawi Park mee aan een kweekprogramma, waardoor Mayumi uit Parijs en Zupa uit Spanje recentelijk verhuisden naar Pakawi Park en het vernieuwde verblijf aan de inkom. Ze hebben veel geoefend, want paringen waren er voldoende. Maar zelfs al was er maar één paring waargenomen, dan nog was het moeilijk de geboortedatum te bepalen. Beermarters hebben namelijk de mogelijkheid tot een uitgestelde inplanting van het embryo of diapauze. Hierbij wacht het vruchtje ideale omstandigheden af om verder te ontwikkelen. De dracht kan daardoor veel langer zijn dan de ongeveer negentig dagen ontwikkeling die het embryo nodig heeft.

Mama Mayumi ontfermt zich over het kleintje. — © rr

Mayumi en het kleintje maken het intussen goed. Ze verblijven momenteel nog in het nest. Een naam is nog niet gekozen. Bezoekers kunnen altijd een voorstel doen. De naam moet wel met een Y beginnen en relevant zijn voor het dier. Beermarters komen uit Zuidoost-Azië, vooral Thailand, Cambodja, Vietnam en Maleisië. Ondanks hun naam zijn beermarters of binturongs geen beren of marters. Ze zijn eerder verwant met de civetkat. Wellicht zet het beermarterjong eind augustus de eerste stapjes buiten. (mto)