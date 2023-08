Young Cats U16 met Jada Lynch eindigen tiende op EK

De laatste wedstrijd op het EK U16 in het Turkse Izmir bracht voor de Young Cats een 66-45 (rust 35-17) overwinning tegen Slovenië. Annie Kibedi van Kangoeroes Mechelen leidde met een double-double (20 punten, 10 rebounds) de Young Cats naar de winst. De Young Cats, met sterkhouders als Jada Lynch (gemiddelde 15,2 punten, 7,5 rebounds, 2,8 assists), dochter van Kim Clijsters en Brian Lynch, de 1m96 grote Laura Vilcinskas (gemiddeld 7,8 rebounds, 1 assist) en Annie Kibedi (13,7 punten, 9,3 punten, 1,3 assists), sluiten het EK af op de negende plaats en verzekeren hun stek in de A-divisie.

Belangrijk met het oog op de toekomst, maar de uiteindelijke ambitie werd echter niet ingevuld. Dat was de top-5 en kwalificatie voor het WK U17 in 2024 in Mexico. De U16 en U18 Young Cats spelen in 2024 in de A-divisie. De U20 Cats, die deze zomer degradeerden, willen volgend jaar opnieuw promoveren naar het hoogste Europese niveau. Willen de Belgian Cats de volgende jaren bevestigen bij de wereldtop is het belangrijk dat de Young Cats in de drie leeftijdscategorieën in de A-reeks meedraaien.