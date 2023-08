Op het kanaal Briegden-Neerharen is recreatie op het water al sinds dinsdag verboden door de aanwezigheid van de blauwalg. — © Tom Palmaers

Neerpelt

De blauwalg rukt verder op in de Limburgse wateren. Recreatie en captatie is nu verboden op het gehele Albertkanaal en het kanaal Briegden-Neerharen in Lanaken. Ook op het kanaal Herentals-Bocholt zit de bacterie, tot vlak aan de Limburgse grens.