Tweejarig Frans meisje dood aangetroffen vlak bij Rijsel, moeder is aangehouden

In de Noord-Franse gemeente Seclin, net ten zuiden van de stad Rijsel, is het tweejarig meisje Ruby dood aangetroffen. Hoe ze om het leven is gekomen, is nog niet bekendgemaakt.

Het meisje, dat in november 3 jaar zou worden, werd donderdag dood aangetroffen in het appartement van haar moeder, in de volkswijk La Mouchonnière. Vrijdag werd een autopsie uitgevoerd om de doodsoorzaak vast te stellen, maar de resultaten daarvan zijn nog niet vrijgegeven. In een reactie meldt het politiebureau van Wattignies dat het onderzoek begonnen is en dat het nog te vroeg is om verklaringen af te leggen. De Franse nieuwszender BFMTV meent evenwel te weten dat het lichaam van het meisje sporen van slagen en “een gezwollen gezicht” vertoonden.

De moeder van de tweejarige Ruby en haar partner zijn donderdag rond 16 uur naar het politiebureau overgebracht en zijn aangehouden, melden Franse media. Hun eerste verklaringen zouden “tegenstrijdig” zijn.

Geëmotioneerde buurtbewoners kwamen donderdag al samen aan de voet van het flatgebouw nadat ze er politie en begrafenisondernemers hadden gezien. Op Facebook roepen verschillende buurtbewoners al op voor een witte mars ter nagedachtenis van het meisje.