Voedselagentschap waarschuwt: “Eet gekookte pasta binnen twee dagen op”

Wie pasta klaarmaakt, eet die best binnen de twee dagen na het koken op. Daarvoor waarschuwt het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) aan VRT NWS. Wie pasta eet die langer dan twee dagen bewaard is, kan erg ziek worden. “In het ergste geval kan het zelfs fataal zijn.”

Dat het eten van pasta of rijst van meer dan twee dagen oud een gevaar inhoudt, ligt aan de ‘risicobacterie’ Bacillus cereus, zegt Helène Bonte van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. “Die bacterie komt van nature voor in pasta of rijst, maar het probleem is dat het een ‘spoorvormer’ is. Dat wil zeggen dat die bacterie sporen nalaat en als die sporen zich ontwikkelen, kunnen ze toxines produceren.”

Precies die toxines kunnen ons ziek maken, aldus Bonte aan VRT NWS. “Bij een doorsnee persoon gaat het om overgeven. Bij risicopersonen, zoals jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt immuunsysteem of zwangere vrouwen, kan het ernstige implicaties opleveren, vooral aan de lever. In het verleden zijn er al voorbeelden van kinderen die gestorven zijn nadat ze bedorven pasta hebben gegeten.”

Wie pasta of rijst kookt, laat die best zo snel mogelijk afkoelen. “De gouden regel is om gekookte pasta of rijst binnen de twee uur onder de 10 graden Celsius te krijgen”, aldus Bonte. “Bewaar de pasta dus altijd in de koelkast en haal hem er alleen dan uit om hem meteen te serveren.”