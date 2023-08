Het mooie weer doet hopen: krijgen we toch nog een warm einde van de zomervakantie?

De voorbije nacht was ‘tropisch warm’, maar hoe uitzonderlijk is dat eigenlijk? En is het warme weer van dit weekend een voorbode van een zonnig slot van de zomervakantie? Een terug- én vooruitblik met weerman Frank Deboosere.

Voor we vooruitkijken naar de komende dagen, keren we even terug naar de afgelopen nacht. Met een minimumtemperatuur van 23,0 graden in Ukkel was die (voorlopig) de warmste van het jaar. “Het was net geen dagrecord, want in de nacht van 18 op 19 augustus 2012 was het nog net iets warmer: 23,4 graden”, weet weerman Frank Deboosere. Maar voor de meeste nachten in deze tijd van het jaar verwachten we een recordtemperatuur van een graad of 18, 19. 23 graden is dus zeker uitzonderlijk.”

Nochtans was het vrijdag niet eens zo’n warme dag. Is het niet bijzonder dat daar dan zo’n warme nacht op volgt? “In de winter gebeurt dat geregeld, maar in de zomermaanden zien we dat inderdaad niet zo vaak. Dan krijgt de zon meer de kans om ‘de boel op orde te krijgen’”, duidt Deboosere. “Maar dit keer is de warmte dus ’s nachts over ons gespoeld, waardoor de temperaturen tot de vroege namiddag alleen maar zijn blijven dalen in Ukkel.”

Het was overigens al de derde tropische nacht (met temperaturen van boven de 20 graden) van het jaar, terwijl België over de voorbije dertig jaar gemiddeld maar 1,3 tropische nachten telt. “Er is een duidelijk opwaartse trend het aantal tropische nachten”, ziet Deboosere.

Typisch Belgisch

Net als de voorbije nacht beloven ook de komende dagen warm te worden. “Tot en met woensdag krijgen we zonnig weer, al kan het ochtendgrijs altijd even blijven hangen. Het kwik gaat richting 25 tot 28 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het iets koeler, met temperaturen van 22 à 23 graden, maar de zon zal er wel iets meer schijnen.”

In het tweede deel van volgende week stijgt de kans op buien. “De temperaturen dalen ook wat, tot een graad of 21 op vrijdag. Ook de dagen erna, tot begin volgende week, blijven wisselvallig en schommelen rond de 20 graden. Typisch Belgisch zomerweer dus”, zegt Frank Deboosere. Verder in de toekomst ogen de weerkaarten nog te onzeker.