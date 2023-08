Doelman Tobe Leysen trekt van KRC Genk naar OH Leuven

OH Leuven heeft met Tobe Leysen een nieuwe keeper beet, zo melden de Leuvenaars zaterdagmiddag. De doelman komt over van KRC Genk en ondertekende aan den Dreef een contract voor vier seizoenen.

De 21-jarige Leysen begon zijn voetbalcarrière bij de jeugd van Westerlo en Genk, bij wie hij in de zomer van 2019 zijn eerste profcontract kreeg. In Limburg maakte hij pas in oktober 2021 zijn debuut in de Croky Cup. Bij de hoofmacht kwam hij maar aan vier wedstrijden, in de Challenger Pro League was Leysen wel een vaste waarde bij Jong Genk. In totaal speelde hij er vorig seizoen 21 wedstrijden.

“Tobe Leysen is een exponent van de Genkse keepersschool en is een jonge, Belgische doelman die gezien zijn leeftijd toch al wat ervaring heeft gesprokkeld”, reageerde OH Leuven-trainer Marc Brys op de nieuwe transfer. In Leuven moet Leysen de concurrentie aangaan met de nieuwe Franse doelman Maxence Prévot en de Roemeen Valentin Cojocaru.