Kopzorgen voor Hoefkens: 1 op 12 voor slap Standard na thuisnederlaag tegen Cercle

Cercle Brugge duwde Standard zaterdagmiddag nog wat dieper in de put. Invaller Minda smeerde de Rouches in het slotkwartier een één op twaalf aan: 0-1. Carl Hoefkens blijft zo nog steeds op zoek naar een eerste zege.

Standard begon het nieuwe seizoen dusver met een tegenvallende één op negen en moest dus voor eigen publiek op zoek naar een eerste zege. Trainer Carl Hoefkens wijzigde zijn elftal op één plek ten opzichte van het gelijkspel tegen aartsrivaal Charleroi. Bokadi nam de plaats in van Kawabe. Bij Cercle Brugge voerde Miron Muslic X ook exact één wijziging door na de zege op bezoek bij KRC Genk: titularis Deman nam opnieuw zijn plaats in ten koste van Semedo.

Bikkelvoetbal met halve kansen

De wedstrijd begon met een domper voor de Vereniging. Francis verliet al na acht minuten met een ongelukkige knieblessure het terrein, Van Der Bruggen was zijn vervanger. De eerste doelkans van de thuisploeg volgde op het kwartier, maar Price besloot met een flauw schot op een attente Warleson.

Beide elftallen hadden een probleem om het leer langer dan vijf seconden in de ploeg te houden. Het kwam het geleverde spel niet ten goede. De rust aan de bal ontbrak. Voor de aanvallers van Standard was het tot dusver ook een frustrerende middag.

De drankpauze halverwege de eerste helft bracht geen beterschap. In het derde kwartier werd Cercle Brugge iets gevaarlijker voor het Luikse doel van Bodart. Daland schouderde een hoekschop naast het kader. Aan de overkant zette Dragus Warleson nog eens aan het werk. Enkele minuten voor de rust duwde Somers met de binnenkant van de voet de bal op Bodart. De vele overtredingen maakten goed voetbal onmogelijk. Een blessuretijd van zes minuten bracht geen verandering teweeg in de stand.

© BELGA

Slappe vertoning na de pauze

Met hernieuwde moed trok de tweede helft zich onder een stralende Luikse zomerzon op gang. Het beproefde recept van Cercle Brugge met de lange bal op Somers en Denkey zorgde niet direct voor het verhoopte succes. Na een voorzet van Balikwisha verraste Price met de buitenkant van de rechtervoet bijna doelman Warleson in de korte hoek.

Typerend: na tien minuten in de tweede helft waren er nog altijd maar drie ballen binnen het doelkader. De schoonheidsprijs ging dit duel nooit winnen. Hoefkens greep na een uur spelen in met een dubbele wissel. Price en Dragus ruimden plaats voor Canak en Mundle. Muslic deed vervolgens ook een tegenzet met twee wissels. Lopes en Gboho verlieten het terrein voor respectievelijk De Wilde en Minda. De Rouches wisselden daarna snel opnieuw met de inbreng van Ohio en Banse ten koste van Kanga en O’Neill.

Matchwinnaar Minda

Zouden de zes wissels zorgen voor een verschil tussen beide elftallen? Het antwoord volgde al snel in het slotkwartier: ja. Invaller Minda ontsnapte aan de aandacht van de Luikse centrale verdedigers en de middenvelder uit Equador rondde de aanval proper af ook in oog met Bodart: 0-1.

© BELGA

De Rouches zaten nu helemaal in slechte papieren, want aanvallend kon een slap Standard nooit een vuist maken. De Vereniging legde de partij nu lam en de thuisploeg was niet meer in staat om een slotoffensief te forceren. Cercle Brugge hield eenvoudig stand om een verdiende uitzege over de streep te trekken. Een doelpunt van Denkey werd nog afgekeurd vanwege buitenspel. Een kwaliteitsinjectie dringt zich op aan de boorden van de Maas. Opvallend: de Luikse club kon geen enkele van haar laatste elf matchen winnen.

STANDARD: Bodart - Vanheusden, Bokadi, Ngoy (85’ Kawabe) - Fossey, Balikwisha, O’Neill (70’ Banse), Price (63’ Canak), Dönnum - Kanga (70’ Ohio), Dragus (62’ Mundle).

CERCLE BRUGGE: Warleson - Popovic, Ravych, Daland - Siquet, Francis (9’ Van Der Bruggen), Lopes (67’ De Wilde), Deman - Somers, Denkey (96’ Miangue), Gboho (66’ Minda).

DOELPUNT: 76’ Minda 0-1.

GELE KAARTEN: 45’ Dragus (fout), 45+1’ Lopes (tackle), 57’ Ngoy (tackle), 78’ Popovic (fout).

SCHEIDSRECHTER: Jasper Vergoote

TOESCHOUWERS: 16.860