Cercle Brugge laat Carl Hoefkens en Standard achter met magere 1 op 12 en dompelt Rouches in eerste crisis

Zoveel is nu duidelijk, met 1 op 12 miste Carl Hoefkens zijn start bij Standard. Aan goede wil ontbrak het zijn team niet tegen Cercle, maar ook de Rouches liepen in de val van Miron Muslic. De invallers maakten het verschil voor Cercle in Luik. Ex-Anderlecht-middenvelder stuurde Alan Minda op het juiste moment perfect in het straatje en de jonge man van 2 miljoen euro uit Ecuador maakte het perfect af. De Luikse fans uitten hun ongenoegen en de eerste crisis is een feit op Sclessin.

Een warme middag in Luik maar Sclessin lag er nog grauwer bij dan gewoonlijk door het zware wolkendek en de behoorlijk nat makende miezer.Kort na de aftrap brak het zonnetje toch door. Dat moet vertrouwd hebben aangevoeld voor Carlos Avina, de nieuwe technisch directeur van Monaco, die samen met zijn nieuwe baas, de Braziliaan Thiago Scurro, aanwezig was op Sclessin. Avina was tot vorige week nog sportieve baas bij Cercle en ging de geschiedenis in als de man die de press introduceerde bij groen-zwart. Ook op Sclessin was dat weer het geval, eind mei leverde dat in de voorlaatste match van de Europe play-offs nog een klinkende 0-4 zege op.

Het begon nochtans allemaal niet zo goed voor Cercle. Abu Francis, de jongste maanden een van de sterkhouders op het middenveld, liep in een duel met Price een knieblessure op, men probeerde hem nog op te lappen maar tevergeefs. Zijn vervanger Hannes Van der Bruggen mocht dus snel weer van de bank, waar ook opnieuw Jordan Semedo zat. Rode Duivel Olivier Deman kreeg na een goede trainingsweek en een constructief gesprek zijn basisplaats dus snel terug. De komende dagen en weken moet duidelijkheid brengen of het effectief tot een transfer komt. Heel Sclessin hunkerde na de 1 op 9 naar een eerste overwinning en de Rouches begonnen fel, maar Warleson had weinig problemen met het schot van Price.

De grinta was er wel, af en toe ging het er zelfs heftig aan toe en Cercle-verdediger Boris Popovic hield er zelfs een bloedend hoofd aan over. De uitvoering was vooral te rommelig om aantrekkelijk te zijn. Een poging van Gboho bijvoorbeeld belandde hoog in de tribunes. Zelfs de drankpauze bracht geen verbetering en ook Standard had net als de meeste ploegen in deze Jupiler Pro League moeite met de Brugse press. Niemand speelt ook graag tegen de stoere bonk Kévin Denkey, maar gelukkig voor Standard kon Nathan Ngoy toch een paar keer erger voorkomen. Aan de overzijde was er ook nog eens een uitbraak van Denis Dragus, Warleson had echter ook met zijn poging geen enkele moeite. Kort voor de rust waren er ook nog eens twee slappe pogingen van Somers en Lopes maar het volstond voor Bodart om even plat te gaan en de bal te klemmen. Vooral Somers had daar, helemaal alleen in de zone van de waarheid meer kunnen doen. Ook zes toegevoegde minuten konden geen soelaas meer brengen, al was er wel nog geel voor Lopes, die nog eens aan de noodrem trok en iets te fel inging op de doorgebroken Noord-Ier Price.

Cercle-invallers brengen ommekeer

Een slordige en matige eerste helft dus, maar beide coaches kozen voor de start van het tweede luik voor dezelfde elf. Standard dreigde via de bedrijvige Price, maar Warleson duwde de bal nog in corner. Vreemd was wel dat uitgerekend Price, samen met Dragus, even over het uur naar de kant werd gehaald. Ook Muslic wisselde en zijn invaller Alan Minda, voor ruim 2 miljoen euro weggehaald uit Ecuador) toonde zich meteen, maar Bodart was bij de pinken, terwijl er ook voor buitenspel werd gevlagd. Maar even later was het toch bingo en het waren de invallers van Cercle die voor de ommekeer zorgden. Nils De Wilde, overgenomen van RSCA Futures, stak diep tot bij Alan Minda en nu maakte de jonge winger het oog in oog met Bodart wel af. Een koude douche voor Standard dat ook in de resterende 10 minuten niks meer kon forceren en met 1 op 12 helemaal onderin bengelt. De eerste crisis lijkt op til of is zelfs al de harde realiteit. Denkey maakte er zelfs nog 0-2 van, maar zijn goal werd afgekeurd. Het Luikse publiek was dan al fel aan het morren. Dat voorspelt weinig goeds voor Hoefkens en co.

