Essevee op karakter voorbij Beerschot: Gano en Bostyn bezorgen Zulte Waregem eerste competitiezege

Een doelpunt van Vossen voor rust, een rist reddingen van Bostyn, een prima kopbaldoelpunt van Gano en een portie geluk waren de voornaamste ingrediënten voor de eerste overwinning van Zulte Waregem in de Challenger Pro League. Beerschot bracht onder impuls van een zeer bedrijvige Verlinden best wel knap voetbal maar verzuimde al te vaak de wenkende kansen te benutten waardoor het uiteindelijk met lege handen achter bleef.

Coach D’Hollander greep wel degelijk in na de ontgoochelende 1-3-thuisnederlaag op de openingsspeeldag tegen Francs Borains. Het centrale verdedigingsduo Derijck – Seigers dat vorige week geen goede beurt maakte, bleek niet fit en daarom begon Tambedou naast Willen in het hart van de Essevee-defensie. Nieuwkomer Bagan begon dan weer op de linksachterpositie. Voorts kwam Gano in het basiselftal en bevolkte jonkie Traoré naast Vossen het aanvallend compartiment.

Beerschot beleefde een prima competitiestart en won met 1-3 op bezoek bij de Anderlecht Futures. Toch koos coach Wielandt met Verlinden, Cagro en Tshimanga voor drie nieuwe pionnen in vergelijking met de partij van vorig weekend. Nzita – geblesseerd - ontbrak dan weer in de Antwerpse wedstrijdselectie voor het duel met de torenhoge titelfavoriet in de Challenger Pro League. Het was ook meteen de 600ste profwedstrijd voor Ruud Vormer die wel gewoon van de partij was bij Essevee.

Van een lange studieronde was er geen sprake op het Kiel. Beide teams trokken meteen in de aanval en Gano verzuimde na amper twee minuten zelfs om Zulte Waregem al meteen op voorsprong te brengen. Aan de overkant kregen Reyners en Kosiah op aangeven van de alomtegenwoordige Verlinden ook de nodige doelkansen maar Bostyn ontpopte zich herhaaldelijk tot redden in nood voor Essevee.

Het publiek op het Kiel kraaide van de pret maar de twee coaches hadden ongetwijfeld toch enkele puntjes van kritiek voor hun teams die niet bepaald uitblonken in efficiëntie. Traoré kreeg het regelmatig op de heupen en waagde zich aan een waanzinnige rush maar de jonge Ivoriaan kon de toegesnelde Brüls en Gano niet bereiken. Snel naar de overkant: Michez zette goed voor en Kosiah trapte de bal in doel maar hij werd in buitenspelpositie betrapt.

© BELGA

Dé man van de eerste helft was evenwel Traoré, toen hij nogmaals aan het goochelen ging en dolde met Abdullahi, vond hij het hoofd van Vossen en die liet Matijas kansloos (0-1). Een hard verdict voor een zeer fris voetballend Beerschot. Traoré kreeg nu vleugels en zorgde voor paniek in de Antwerpse rangen maar de jonge flankaanvaller heeft ook nog een groeimarge. Als hij nog meer het overzicht kan behouden, wordt hij een onvervalste sensatie bij dit Zulte Waregem.

Toch stond het bij rust uiteindelijk toch 1-1: Willen haakte de vrijstaande Konstanstopoulos in de zestien. Penalty voor Beerschot: Kosiah zette zich achter de bal en poeierde die snoeihard tegen de netten. In de slotfase van de eerste helft kookten de potjes bij Ciranni en Verlinden zelfs nog over maar ref Bourdeaud’hui achtte de reactie van de kwieke Beerschot-aanvaller uiteindelijk niet voldoende voor een rode kaart.

Zulte Waregem kwam met verse moed uit de kleedkamer en toen Vormer na een scherpe tegenaanval op doel besloot, was het warempel Gano die de bezoekers van een nieuwe voorsprong hield. Dat kan ik beter, dacht Traoré en hij trok opnieuw op avontuur. De jonge spits zag zijn poging evenwel in hoekschop gekeerd worden maar die werd door Vormer op het hoofd van Gano geschilderd en zo stond het toch 1-2.

© BELGA

Dat smaakte naar meer, vonden ze bij Essevee en plots zocht men net iets te nadrukkelijk en te doorzichtig telkens weer Traoré maar toen die toch nog eens voorbij zijn mannetje zoefde, besloot hij in het zijnet. Beerschot probeerde heus wel maar echt doelgevaar creëren, was niet evident voor het team van Wieland en toen Reyners toch eens door de buitenspelval glipte, stond een zeer attente Bostyn opnieuw pal.

Efficiëntie bleef ook na de pauze een pijnpunt bij beide teams. Nadat Gano op aangeven van Vossen een dubbele kans op de 1-3 liet liggen, leek Reyners de thuisploeg na een foutje van Bostyn op gelijke hoogte te brengen. De pocketspits stond evenwel buitenspel en dat was de assistent van ref Bourdeaud’hui niet ontgaan.

De moegestreden Verlinden ging bij het ingaan van het slotkwartier vervangen door Pauwels, terwijl Tshimanga werd afgelost door Weymans. De thuisploeg wilde duidelijk nog op zoek naar een doelpunt, terwijl Zulte Waregem bleef loeren op een derde en beslissende treffer. Vossen leek Vormer die eer te gunnen maar de Nederlander kon onvoldoende kracht zetten op zijn schot dat dan ook een makkelijke prooi was voor Matijas.

Beerschot zette nog eens aan maar verder dan twee fraaie pogingen van de ingevallen Pauwels - eentje ging voorlangs, de tweede was een makkelijke prooi voor Bostyn - leek de thuisploeg niet meer te komen. Zulte Waregem ontsnapte echter nog in de absolute slotfase toen Kosiah de bal van dichtbij op de paal kopte en een ultieme poging van Sanusi net naast. Essevee hapte naar adem maar overleefde en kon zo een eerste overwinning vieren sinds de degradatie uit de Jupiler Pro League.