VIDEO. Hij scoorde meteen z’n eerste voor Leipzig, maar Loïs Openda blonk in nederlaag ook uit met misser van de speeldag

Leverkusen startte sterk en kwam halverwege de eerste helft op voorsprong, toen Jeremie Frimpong de assist van Victor Boniface (ex-Union) tegen de netten werkte. Leverkusen bleef domineren en werd daar verder voor beloond, toen Jonathan Tah makkelijk kon binnenkoppen. Leipzig deed toch iets terug toen Dani Olmo op een corner aan de eerste paal opdook en de aansluitingstreffer voorbij Hradecky kopte. Na de pauze bezorgde Florian Wirtz Leverkusen met een gekraakt schot de dubbele voorsprong. Nadien opende Openda met een kopbal zijn rekening in de Bundesliga.

Vier minuten later had hij zelfs de gelijkmaker aan de voeten, maar de spits was te verrast om kwiek te reageren en trapte tegen de paal. Meteen het signaal voor trainer Marco Rose om de Rode Duivel naar de kant te halen, maar dat leverde Leipzig niets meer op.

Wolfsburg, met Koen Casteels in de basis, sloot de openingsspeeldag wel winnend af (2-0) via twee goals van Jonas Wind. Aster Vranckx viel na 66 minuten in bij het winnende kamp, Sebastiaan Bornauw bleef de hele wedstrijd op de bank.

Arne Engels en Augsburg speelden dan weer gelijk in een waar doelpuntenfestijn (4-4) tegen Mönchengladbach. Augsburg keek eerst tegen een dubbele achterstand aan door Ko Itakura en Tomas Cvancara, waarna het reageerde via Elvis Rexhbecaj, maar Nathan Ngoumou zette de dubbele voorsprong opnieuw op het bord. Augsburg leek te gaan winnen via doelpunten van Maximilian Bauer, Sven Michel en Ruben Vargas, maar in de absolute slotfase kwam Gladbach via de tweede van Cvancara toch nog langszij.