Milk ’n Boobsbar op Pukkelpop breekt nu al records: “Meer dan honderd mama’s kwamen kolven”

Met kolven in een veel te krap en smerig Dixikotje werd op Pukkelpop al komaf gemaakt tijdens twee edities voor de coronacrisis. De Milk ‘n Boobsbar was echter nog nooit zo populair als dit jaar: “Al 103 jonge moeders die borstvoeding geven, vonden hun weg naar hier, en het is nog maar zaterdag.”

Ook dit jaar kunnen festivalgangers die borstvoeding geven en wensen te kolven terecht in een hiervoor speciaal uitgeruste ruimte aan de EHBO-post op de weide in Kiewit, waar ze worden bijgestaan door studenten en docenten van de opleiding vroedkunde van Hogeschool UCLL. Evi Geuten, vroedvrouw-lactatiekundige en docent vroedkunde aan UCLL, spreekt van een megasucces: “Al 103 moeders installeerden zich hier afgelopen weekend - sommigen meerdere keren - en het is nog maar zaterdag. Onze Milk ‘n Boobsbar is dan ook van alle gemakken voorzien: kolfmateriaal van Lansinoh zoals elektrische kolftoestellen, kolfsets, bewaarzakjes en verschillende maten borstschilden. Wie wil kan de moedermelk bij ons bewaren en ophalen op een later moment. We voorzien koeltasjes om de gekolfde melk te transporteren.”

No judgement

Ann-Sophie (33) uit Brussel kiest er echter voor om haar gekolfde melk van vandaag weg te gooien. “Er wordt dit weekend natuurlijk wel een beetje alcohol gedronken”, geeft de mama van drie toe. “Gelukkig velt niemand daar een oordeel over. De komst van de Milk ’n Boobsbar is een groot comfort, maar het gebrek aan een plaats om te kolven zou mij niet hebben tegengehouden om te komen feesten. Na de geboorte van mijn twee eerste kinderen heb ik noodgedwongen ervaring opgedaan met kolven in onhandige ruimtes. Al is dit natuurlijk wel een verademing.”

“Dat we hier afgeschermd kunnen kolven is heel aangenaam, maar ik vind het vooral heel gemakkelijk dat we niet met onze eigen kolfspullen moeten sleuren” Laura

Laura (29) uit Antwerpen geeft al meer dan een jaar borstvoeding en is van plan om door te gaan tot ze in verwachting is van nummer twee. “Dat we hier afgeschermd kunnen kolven is heel aangenaam, maar ik vind het vooral heel gemakkelijk dat we niet met onze eigen kolfspullen moeten sleuren. Al het materiaal dat we nodig hebben ligt hier voorhanden. Veel praktischer dan sukkelen in stinkend en heet toilethokje.”