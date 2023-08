Een uurtje je leven in de strijd gooien met Joost: Pukkelpop krijgt geen genoeg van de Nederlander

Gescheurde trommelvliezen en gekneusde knieën, dat is het pijnlijke verdict na een uurtje Joost op de Main Stage. Voor de derde keer op rij stond het Nederlandse fenomeen op de Main Stage in Kiewit, en ook deze keer is het moeilijk te vatten wat we net meegemaakt hebben.

© Karel Hemerijckx

Na twee jaar Joost op Pukkelpop was het even afwachten of er bij zijn derde passage in Kiewit nog steeds zoveel belangstelling zou zijn. Al snel bleek dat opnieuw het geval te zijn. “Wow, hier staat nu al evenveel volk als op het einde van mijn vorige show”, sprak hij aangenaam verrast.

Een show van Joost verveelt nooit. Zeker niet als hij nog wat nieuws in petto heeft. Opgemaakt als de ‘Joker’ betrad de Nederlander samen met zijn gevolg het podium. Met het – ondertussen vertrouwde – deuntje van ‘Ome Robert’ begon Joost er aan. Het publiek had er zin in. De line ‘suck my dick bitch’ werd meermaals loeihard meegebruld.

(Lees verder onder de foto)

© Karel Hemerijckx

Even later stond de volledige weide met een middenvinger in de lucht. “Fuck you tegen wachten”, schreeuwde Joost terwijl ‘Wachtmuziek’ werd ingezet. Het optreden was nog geen tien minuten bezig, of de eerste grote moshpit was al ingezet. Joost had duidelijk zijn zinnen gezet op die moshpits. Minstens tien keer drong de Nederlander aan om grote open cirkels te maken. Honderden festivalgangers gooiden hun leven in de strijd in de gigantische moshpits. Op de beats van ‘Crazy frog’ liet Joost de meute zelfs als gekken in rondjes lopen. Wie Pukkelpop zonder schrammen of kneuzingen wil verlaten, weet ondertussen dat ze zich niet tussen de eerste duizend fans moeten opstellen bij een optreden van Joost.

(Lees verder onder de foto)

© Karel Hemerijckx

Na een dankwoord aan het Nederlandse traumacentrum (waar hij in behandeling is) volgde een ode aan Walter Grootaers, met wie hij een vernieuwde versie van ‘Ik wil je’ maakte. “Dit liedje is speciaal voor België”, aldus Joost. Zijn dank voor ons land is groot, want na zijn eerste passage op Pukkelpop schoot de carrière van Joost als een pijl omhoog. Trots toonde hij zijn tattoo van ons land. Joost is hier graag, en na drie keer ziet het publiek hem duidelijk nog steeds graag komen. De Nederlander had nog een boodschap voor de organisatie. “Volgend jaar wil ik opnieuw terugkomen, maar op een later uur. Als een echte headliner.”

Of Joost ook volgend jaar in Kiewit zal staan, is uiterst twijfelachtig. Daarom stuurde hij de fans niet zonder aandenken naar huis. Na nog een rondje zwaar moshen met Vieze Asbak werd het duidelijk dat iedereen het optreden nog tot deze nacht zal voelen in de oren en de benen.

De overgang na die keiharde beats kon niet groter zijn, toen Florida 2009 werd ingezet. Traditioneel het emotioneel momentje tijdens Joost zijn optredens. Joost bracht - met een vlag van Friesland over zijn hoofd - een ingetogen eerbetoon aan zijn overleden ouders. Hij kreeg de weide plots muisstil. Hartjes werden getoond, tranen vloeiden over de wangen.

(Lees verder onder de foto)

© Karel Hemerijckx

Nu goed, een optreden van Joost eindigt nooit op een stille noot. Plots kwam Acid het podium op om Joost te ‘troosten’. Aandachtige festivalgangers konden de Youtuber al eerder spotten op de Pukkelpopweide. Geen sprong in het publiek dit jaar voor Acid, wel nog een gemeende ‘Fuck Reuzegom’ en ‘Justice for Sanda Dia’.

Nadat ‘The winner takes it all’ van Abba werd gespeeld, sloot Joost af door zijn interesse voor een Eurosong-deelname te bevestigen. “Jullie gaan toch op mij stemmen?” Het zal wel zijn.