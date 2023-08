VIDEO. Cristiano Ronaldo gaat over de tongen na het missen van reuzegrote kans en tweede nederlaag op rij met Al-Nassr

Het is nog niet het seizoen van Al-Nassr. De club van onder andere Cristiano Ronaldo verloor dit weekend na z’n eerste ook z’n tweede competitiewedstrijd. Het werd 0-2 tegen Al-Taawoun. Ronaldo stond 90 minuten tussen de lijnen, maar blonk vooral uit door een reuzegrote kans vakkundig de nek om te wringen bij een 0-1 achterstand. “Zijn achteruitgang is enorm”, klonk het veelvoudig op X.

De beelden:

Al-Nassr is zo vreselijk gestart aan de jacht op de titel in de Saudi Pro League. Het telt dus meteen 6 punten achterstand op leiders Al-Ahli en Al-Ettifaq. Er was echter ook goed nieuws voor Ronaldo en co. Otavio komt normaal voor 60 miljoen over van FC Porto. Opnieuw versterking dus voor Al-Nassr, dat eerder ook al Sadio Mané en Marcelo Brozovic binnenhaalde.