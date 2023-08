Raak na 378 dagen: Victor Campenaerts sprint naar winst in de Druivenkoers

Victor Campenaerts (Lotto Dstny) heeft in Overijse de Druivenkoers op zijn naam geschreven. Onze landgenoot was aan de streep sneller dan medevluchter Noor Rasmus Tiller (Uno-X). Zijn ploeggenoot Jasper De Buyst mocht nog mee op het podium. Het is voor Campenaerts zijn eerste overwinning sinds de Tour of Leuven in 2022, 378 dagen geleden.