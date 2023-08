Eindelijk nog eens een Belg in een WK-finale: Ella De Vries is VAR in de vrouwenfinale tussen Engeland en Spanje

Het moet van John Langenus op het WK 1930 geleden zijn. 93 jaar hebben we er moeten op wachten alvorens een Belg als ref nog eens iets te maken heeft op het allerhoogste niveau van de arbitrage. Ella De Vries (46) is ‘Offside Video Assistant Referee’ tijdens de finale van het WK vrouwen, zondag in Australië tussen Engeland en Spanje.

Al die handen gaan de hoogte in. Bij Engeland denken ze dat het buitenspel is. De Spaanse vrouwen zijn zeker van niet. De Amerikaanse ref Tori Penso en haar assistent langs de lijn twijfelen. Dan komt Ella De Vries in beeld. Zij is niet de hoofdvideoref, wel de VAR die zich om het buitenspel bekommert. Door het grote aantal camera’s tijdens de finale in Sydney is één videoref immers niet genoeg. Dankzij haar jarenlange ervaring als assistent-scheidsrechter, ook op internationaal vlak, is De Vries officieus uitgeroepen tot de beste buitenspel-VAR ter wereld. Een succes dat de Belgische arbitrage goed kan gebruiken.

Topvrouw

Als we Ella vrijdagnamiddag in Australië contacteren, moet ze ons teleurstellen. De FIFA staat geen interviews van matchofficials in aanloop naar de finale toe. Een gemiste kans om de vrouwelijke refs in het daglicht te stellen. Soit. De dochter van Louis De Vries (76), de gewezen voetbalmakelaar en clubleider bij Antwerp, Germinal Beerschot en Lokeren, is alom bekend in het Belgische scheidsrechterswereldje.

“Topvrouw en uiterst bekwaam”, zegt een mannelijke collega ons. Zijn naam mag niet in de krant, want zelfs om goed nieuws te verspreiden mogen scheidsrechters blijkbaar niet met de pers praten. “Ze heeft er een indrukwekkende carrière op zitten. Dit is niet haar eerste groot toernooi. Ik denk dat geen enkele Belgische mannelijke ref zo’n palmares bij elkaar heeft gevlagd. Terecht, ze is wereldtop.”

Expertise

De Vries is al sinds 2008 internationaal actief als assistent-scheidsrechter. Vijftien jaar dus, waarvan ze zes seizoenen in de Jupiler Pro League actief was met de vlag langs de lijn op het veld. Sinds enkele jaren is ze ook A-VAR (assistent van de VAR) in ons profvoetbal.

“Wat een mooie kroon op haar uitstekend werk”, zegt Stephanie Forde, operations director bij de Belgische voetbalbond. “Dit is haar elfde wedstrijd op het WK. Dat wil toch wat zeggen. Wij boden haar als bond in 2019 een opleiding aan en ze heeft dat uitstekend opgepikt. Haar expertise is enorm groot. Ze heeft in juni een punt gezet achter haar carrière als actieve assistent-scheidsrechter, maar zal ongetwijfeld nog verder gaan als A-VAR.”

Op het WK fungeert ze als videoref die zich uitsluitend bezighoudt met het detecteren van buitenspel. Is dat geen ideetje voor de Jupiler Pro League? “Het is niet zo simpel dat je er maar mensen moet bijzetten om nog professioneler te zijn. Het hangt af van het aantal camera’s en dat aantal is op het WK heel groot. Zij kijkt niet naar dezelfde beelden als de hoofdvideoref. Heel belangrijk is ook dat de interne communicatie goed is. Daar is ze ook heel goed in.”

100 vrouwelijke refs

De Vries is wiskundeleraar aan de topsportschool in Antwerpen. Met dit succes kan ze mogelijk meer vrouwen aanzetten om scheidsrechter te worden. “Hopelijk wel”, aldus Forde. “Er is nu een lichtjes opwaartse trend maar het kan nog veel beter. Nu hebben we precies 100 vrouwen op een totaal van 4.528 refs. Dat kan dus nog veel beter en daar kan het succes van Ella ons bij helpen.”