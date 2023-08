De puntjes op de i voor de Vuelta: Primoz Roglic pakt ook slotrit met aankomst bergop en wint de Ronde van Burgos

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft zich zaterdag verzekerd van eindwinst in de Ronde van Burgos (2.Pro). De 33-jarige Sloveen won de slotrit van 160 km tussen Golmayo en de aankomst boven op Lagunas de Neila. Hij haalde het in een sprintje voor de Brit Adam Yates (UAE Team Emirates) en de Rus Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe). In de eindstand is Vlasov tweede en Yates derde.

Roglic was deze week heer en meester in Burgos. Hij won met Jumbo-Visma woensdag de tweede etappe, een ploegentijdrit. Donderdag was hij ook de beste in de derde rit. Het is voor de Sloveen zijn vierde eindzege dit seizoen in evenveel rittenkoersen. Eerder dit jaar won hij Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Italië. In de Tour was zijn Deense ploegmaat Jonas Vingegaard aan het feest.

Roglic bereidt zich in Burgos voor op de Ronde van Spanje, die volgende week zaterdag van start gaat in Barcelona. Hij won de Vuelta in het verleden drie keer (2019, 2020 en 2021). Vorig jaar viel hij zwaar in de zestiende rit en moest de strijd staken.

Roglic volgt op de erelijst in Burgos de Fransman Pavel Sivakov op. Remco Evenepoel is de enige Belg op de erelijst. Hij won in 2020.

Uitslag: