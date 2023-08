Nederlanders sparen kosten noch moeite: vakantieganger Mathieu van der Poel noodgedwongen met privéjet naar eerste koers in regenboogtrui

Mathieu van der Poel toont nu zondag voor het eerst zijn regenboogtrui op de weg. De Nederlander staat dan aan de start van de Profronde van Etten-Leur, een criterium dat wordt gereden in de gelijknamige Nederlandse gemeente. En de wereldkampioen zal er in stijl arriveren.

“Ondanks zijn overvolle programma wilde Mathieu toch graag in zijn streek zijn spiksplinternieuwe trui aantrekken en aan alle wielerliefhebbers laten zien”, klonk het onlangs in een persbericht. Ook onder anderen Giulio Ciccone, Fabio Jakobsen, Lotte Kopecky, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering zullen aanwezig zijn in de Brabantse koers. “We gaan denk ik toch maar extra pershesjes en dergelijke regelen”, aldus de organisatie nog.

Die “en dergelijke” blijkt nu onder andere een… privéjet. Zondagochtend vliegt Van der Poel zo in alle luxe van Marbella naar Breda. “‘Ik sprak Mathieu al bij de Acht van Chaam en vroeg hem toen of hij ook naar ons wilde komen”, aldus voorzitter Ronnie Buik. “Hij zei dat het lastig zou worden omdat hij dan op vakantie zou zijn. Maar na het WK wilden we hem helemaal hebben.”

Van der Poel is inderdaad ‘op verlof’, zo blijkt uit zijn activiteit op sociale media. De kersverse wereldkampioen op de weg sloeg er eerder deze week nog een balletje golf aan de zijde van de Belgische acteur en goede vriend Louis Talpe.

De organisatie van de Profronde van Etten-Leur spaarde koste noch moeite. “We hebben gezorgd dat hij zijn vakantie zo min mogelijk hoeft in te korten”, klinkt het bij Het Algemeen Dagblad. “Eigenlijk zou hij op maandagmiddag terugkomen, maar nu wordt dat dus zondagochtend zodat hij zondagmiddag bij ons mee kan rijden. Omdat er die dag geen vluchten beschikbaar zijn vanaf Malaga gaan we hem halen met een privévliegtuig.”

Dat ook wereldkampioene Lotte Kopeckt afkomt, vinden ze geweldig in Nederland. “Het is uniek. Wij zijn de eerste wedstrijd waar Van der Poel zijn regenboogtrui komt showen en datzelfde geldt voor de wereldkampioen bij de vrouwen, Lotte Kopecky. Die rijdt ook hier haar eerste koers na het WK. De 20.000 toeschouwers van 2018 zouden we wel eens kunnen overtreffen. Met Kopecky denk ik ook dat er veel bezoekers uit België zullen zijn. Er komen sowieso twee cameraploegen.”