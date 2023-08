Actievoerders blokkeren toegang tot luchthaven van Deurne, politie houdt 43 mensen aan

Doe Deurne Dicht eist met de actie nogmaals de definitieve sluiting van de Antwerpse luchthaven. “In de plaats moet een groot park verrijzen van bijna tweehonderd hectare grond”, zegt een woordvoerster.

De actievoerders scandeerden ‘Doe Deurne dicht’ en ‘Power to the People’. Ze bouwden een driepikkel op in het midden van de toegangsweg, en een van de actievoerders liftte zichzelf naar boven in de houten constructie.

“We betalen een enorme prijs voor de luchthaven van Antwerpen: geluidsoverlast, luchtvervuiling, CO2-uitstoot en miljoenen euro’s aan belastinggeld,” klonk het. “Dat terwijl slechts enkelen, vooral de elite, gebruikmaken van deze luchthaven. Dat is onrechtvaardig.”

De politie was meteen massaal ter plaatse om de blokkade op te breken. Alle actievoerders werden bijeen gebracht en één voor één aangehouden. De toegangsweg werd vervolgens weer vrijgemaakt.

© evw

