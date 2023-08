WK ATLETIEK. Noor Vidts staat na twee onderdelen op zesde plaats in zevenkamp, mogelijke blessure bij topfavoriete Anna Hall

Vidts liet zich niet verrassen op 1m68 en 1m71 waar ze telkens meteen de klus klaarde, maar op 1m74 liep het bijna mis en had ze haar drie pogingen nodig. De Vilvoordse ging nadien meteen over 1m77 en in twee pogingen over 1m80.

Op 1m83 ging ze driemaal in de fout waardoor het voor Vidts afgelopen was. Hiermee eindigde ze als zevende (978 punten) in dit onderdeel. De Duitse Sophie Weißenberg won het hoogspringen met een sprong over 1m86, net voor de Britse Katarina Johnson-Thompson die dezelfde hoogte haalde.

Supertalent Hall aan de leiding

De 27-jarige Vidts opende haar vijfkamp eerder zaterdag met een vijfde plaats op de 100 meter horden (1.075 punten). Na twee onderdelen staat ze op de zesde plaats in het algemene klassement met 2.053 punten.

Het Amerikaanse toptalent Anna Hall, die in het hoogspringen gedeeld derde werd (1m83), voert de stand aan met 2.145 punten. De topfavoriete leek zich wel te blesseren tijdens haar laatste sprong. Het is bang afwachten wat de schade is en of ze vanavond verder kan.

In de avondsessie volgen nog twee onderdelen van de zevenkamp: het kogelstoten (vanaf 19u05) en de 200 meter (20u31).

Op het vorige WK, vorig jaar in het Amerikaanse Eugene, eindigde Vidts als vijfde. Nafi Thiam ging toen met het goud aan de haal, maar zij is er niet bij in Boedapest. De tweevoudig olympisch kampioene op de zevenkamp moest passen door een aanslepende achillespeesblessure.