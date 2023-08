Iraanse president ontmoet diplomaat die werd geruild tegen Olivier Vandecasteele

Assadi werd op 4 februari 2021 door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 20 jaar cel voor poging tot terroristische moord en lidmaatschap van een terroristische organisatie, na een verijdelde aanslag tegen een bijeenkomst van de Iraanse oppositie in Parijs. Hij had eerst beroep aangetekend, maar zag nadien af van dat beroep.

De diplomaat, die op post zat in Wenen, was op 1 juli 2018 in Duitsland gearresteerd en drie maanden later aan ons land overgeleverd. Op 20 juni 2017 waren drie van zijn kompanen gearresteerd, in het kader van een operatie waarbij de veiligheids- en inlichtingendiensten de aanslag in Parijs konden voorkomen. Eind mei werd hij door de Belgische autoriteiten geruild voor Olivier Vandecasteele, de ngo-medewerker die in een Iraanse cel zat.

Tijdens de ontmoeting had de Iraanse president lof voor de diplomaat en haalde hij ook uit naar de Europese landen, “de zogezegde verdedigers van de rechten van de mens die wel het internationaal recht hebben geschonden door de diplomatieke onschendbaarheid van Assadi te overtreden”.