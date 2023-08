Olympisch schaatskampioen Bart Swings keert toch nog even terug naar oude liefde: “Timing van WK skeeleren is goed”

Schakelen tussen schaatsen en skaten, het lijkt Swings moeiteloos af te gaan. Hij is op het WK skeeleren, dat tot en met 3 september op het programma staat in Montecchio Maggiore en Vicenza in Italië, een kandidaat voor één of meer titels.

Ontspannen stond Swings journalisten te woord. De locatie was een koffiebar in Leuven. Swings komt daar vaak na de training. “Een toffe plek”, gaf hij aan. “Ik voel me fris en merk dat ik in vorm raak.”

Voor het eerst in vier jaar

Swings gaf de laatste jaren vaak forfait voor het WK skeeleren, de sport die hij het best kent en het liefst beoefent. Als World Skate de titelstrijd in oktober of november houdt, is dat met het oog op het schaatsseizoen te laat.

Op het BK in mei gunde Swings (l) zijn ploegmakker Jason Suttels de titel. — © Vel

En dan bedankt Swings voor de eer. In juli 2019 in Barcelona was hij er voor het laatst bij. Met succes: hij was destijds goed voor drie titels, in totaal kwam België op zes keer goud uit. “De timing voor dit toernooi is deze keer goed, twee weken later had ook nog wel gekund.”

Foute keuze

De 32-jarige Vlaams-Brabander heeft er zin in. Dit jaar liet hij de Europese kampioenschappen in Zuid-Frankrijk aan zich voorbij gaan om de fysieke belasting te beperken. Wel koos hij voor starts in de World Cup marathon, waarvoor hij zelfs naar China reisde.

“Dat was sportief misschien niet de beste route”, erkende hij. Maar dat hield deels verband met sponsorverplichtingen. Zijn commerciële team Powerslide lonkt naar de Chinese markt. En Swings wil zijn expertise inzetten om onder de naam ‘Swings on wings’ producten voor het skaten te ontwikkelen. “Dat zie ik als een project voor de komende jaren.”

Begin dit jaar kroonde Swings zich in Heerenveen nog tot wereldkampioen massastart in het snelschaatsen. — © AFP

In de Chinese stad Harbin, waar het 35 graden was, trainde hij een week lang hard met land- en ploeggenoot Jason Suttels. Swings denkt in Italië vergelijkbare condities aan te treffen.

Van de vier wedstrijden dit seizoen won hij er twee. Na het toernooi in Italië sluit hij zijn skeelerseizoen af met de prestigieuze marathon in Berlijn, die hij al acht keer won. Swings gelooft nog in een olympische toekomst van het skeeleren. “Hoe de lobby ervoor staat weet ik niet, maar als ze zich richten op de marathon zie ik zeker kansen.”