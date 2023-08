WK ATLETIEK. ‘B-team’ gemengde estafette knap met derde tijd naar finale: “Dat was ons doel”

Dankzij de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter heeft ons land een eerste finaleplaats op het WK atletiek in Boedapest beet. Robin Vanderbemden, Imke Vervaet, Florent Mabille en Camille Laus kwamen als derde over de meet in de eerste heat, na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Met 3:11.81 lieten onze landgenoten ook de derde totaaltijd optekenen. “Ons doel was de finale, en we staan in de finale”, klinkt het opgetogen bij het Belgische kwartet na de kwalificatie.

Camille Laus, die als vierde loper aan de bak moest, is blij met de sterke tijd die amper 30 honderdsten boven het Belgisch record bleef. “Dit is positief. We mikten op een vierde of vijfde plaats, maar door de afwezigheid van de Dominicaanse Republiek komt deze derde plaats perfect uit.” Laus liep quasi alleen over de finish in 50.49, achter de Amerikanen en de Britten. “Maar ik heb tot op het einde alles gegeven. Je weet nooit wat er kan gebeuren”, reageerde ze.

Sterke prestatie van Florent Mabille

Robin Vanderbemden, die als eerste loper van start ging, had de opdracht gekregen om “snel te starten”. Hij gaf het stokje over aan Vervaet en liep bij de wissel op een tweede plaats (46.05). Vervaet begon haar rondje als vierde en kon na 250 meter de derde plaats veroveren, waar ze ook de rest van de race bleef (50.28). “Tactisch ging het heel goed”, zei ze. “Ik kreeg de opdracht om zo dicht mogelijk bij Groot-Brittannië te komen.”

Florent Mabille. — © BELGA

Florent Mabille, debutant in deze discipline, liep al snel naar de tweede plaats tot de Amerikaan Justin Robinson hem voorbij snelde. “Ik was heel blij dat ik de Brit (Rio Mitcham, red.) kon volgen. Ik voelde me heel goed in de eerste 200 meter.” Hij klokte af na 44.99.

Polen als negende toch naar finale

Het Poolse viertal, dat hinder ondervond van het Duitse team waarvan een van de lopers viel na het doorgeven van zijn stokje, eindigde zaterdag op het WK atletiek in Boedapest in de tweede reeks pas op de achtste en laatste plaats (3:14.63). De Polen dienden protest in en wonnen hun zaak bij de jury, waardoor ze alsnog de finale mogen lopen. Het beroep van Jamaica om dezelfde reden werd verworpen.

Polen zal zaterdagavond dus deelnemen aan de finale. Er zullen nu negen finalisten aan de start verschijnen. Deze negen finalisten zijn de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, België, Nederland, Frankrijk, Tsjechië, Duitsland, Ierland en Polen. De banen zijn nog niet toegewezen.