Man die rusthuisbewoner doodsloeg met bedpan, is aangehouden: “Hij begrijpt zelf niet wat hij aangericht heeft”

De 37 jarige man uit Brussel die vrijdagochtend twee rusthuisbewoners enorm toetakelde met een bedpan – één overleefde het niet – is aangehouden door de onderzoeksrechter in Leuven. Dat bevestigt zijn advocate.

De 37-jarige, die de Belgische nationaliteit heeft en in Brussel ingeschreven zou staan, is vanmiddag voor de onderzoeksrechter in Leuven verschenen. “Mijn cliënt is aangehouden voor doodslag en poging tot doodslag”, zegt meester Leena Giudice, de raadsman van de verdachte.

“Ik kan niet anders zeggen dat mijn cliënt een heel verwarde indruk maakt. Hij heeft geen besef van wat hij aangericht heeft. Hij kan niet op de vragen antwoorden, het is heel moeilijk om een gesprek met hem te hebben”.

De advocate bevestigt ook dat de man eerder in een ziekenhuis in Brussel was opgenomen met psychische problemen. “Maar daar was hij ontslagen. Hoe hij in Goetsenhoven verzeild geraakt is, is nog geheel onduidelijk. Hij heeft geen duidelijke herinnering aan de feiten, zo lijkt het”.

Leena Giudice, advocate van de verdachte — © cds

Of de verdachte een psychose had of onder invloed van drugs en alcohol was, zoals onze krant vernam, kon de advocate niet bevestigen.“Het belangrijkste is nu een medisch onderzoek. Als daaruit blijkt dat die man door zijn psychische problemen inderdaad geen controle had over en geen besef had van zijn daden, dan denk ik dat deze man in aanmerking komt voor internering. Maar dat is nog te vroeg nu”, aldus de advocate.

De 37-jarige daagde vrijdagochtend plots op aan het rusthuis Huize Nazareth in Goetsenhoven, Tienen. Met een kassei die daar lag verbrijzelde hij de glazen toegangsdeur. In de gang van het rusthuis grabbelde hij ergens een bedpan vast waarmee hij een 84-jarige bewoonster en de 91-jarige Thierry Tavernier aanviel. Thierry werd in levensgevaar afgevoerd. Hij overleed vanochtend in het ziekenhuis, zo laat zijn dochter weten.

Gekend bij politie

Thierry, een gepensioneerd dokter in de tropische geneeskunde was door zijn aanvaller het hoofd ingeslagen en maakte geen kans. “Papa is bedlegerig. Hij kon zich niet verdedigen. Net deze week was papa van een verdieping naar het gelijkvloers verhuisd, vlakbij de ingang, omdat hij daar een kamer met tv kreeg. Hij was er heel blij om, maar die verhuis is zijn dood geworden. De aanvaller was meteen bij hem”.

Opvallend, de aanvaller zou enige tijd voor de feiten nog opgemerkt zijn in Tienen. Hij wandelde er rond op blote voeten. De politie vond dat verdacht en vroeg zijn papieren. Hij zei dat hij een dakloze was uit Brussel en mocht beschikken.

De man is gekend bij de politiediensten maar volgens zijn advocate is hij nooit veroordeeld voor “opzettelijke gewelddaden”, zo vernamen we nog.