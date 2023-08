Tarkastaja is een schot in de roos: uitzinnige massa schreeuwt mee met Clouseau

Iedereen wilde weten wie verschuild zat achter de prachtige Finse pakken van Tarkastaja. De rare kwieten kregen een spectaculair onthaal. Hun eerste en enige nummer ‘Fuck ‘em all’ was leuk, maar wat dan? De mannen moesten nog 55 minuten spelen.

Wat eerder al voorspeld werd, gebeurde vervolgens ook. De ‘masked singers’ onthulden hun ware identiteit. Toen de eerste tonen van ‘De Nobelprijs’ werden ingezet, weerklonk er oorverdovend geschreeuw door de Marquee. Exit Tarkastaja, het was aan Clouseau! Koen en Kris Wauters zaten al die tijd verschuild in de Finse pakken.

© Karel Hemerijckx

“Al 39 jaar hopen wij om ooit eens op Pukkelpop te staan, dankzij dit handig trucje is het ons eindelijk gelukt”. Clouseau was ontzettend blij om eindelijk op Pukkelpop te staan. Pukkelpop is ontzettend blij dat Clouseau er was. Hoewel de teksten van sommige nummers ouder dan de gemiddelde Pukkelpopper, de sfeer was geweldig. Een uur lang werd er luidkeels meegeschreeuwd in de Marquee.

Tijdens het optreden vroeg iedereen zich af hoe het mogelijk was dat Clouseau nooit eerder op Pukkelpop stond. De Belgische band zorgde voor ongeziene taferelen op Pukkelpop. Zowat heel Kiewit wilde Clouseau aan het werk zien. Om half twee stond er een massa tot ver buiten de tent, Billie Eilish-taferelen.

Tot ver buiten de Marquee stonden fans van Tarkastaja/Clouseau om het optreden mee te pikken. — © Sven Dillen

Wie er op tijd bij was, kon zich dat niet beklagen. Clouseau leverde een oerdegelijke show af, alsof ze in een uitverkocht Sportpaleis stonden.

Bij ‘Anne’ kregen de planken het een eerste keer zwaar te verduren. Koen gaf zich zo hard dat hij zelfs even zijn tekst vergat, maar daar maalde helemaal niemand om. Bij ‘Vonken en vuur’ was het hek helemaal van de dam. Voor ‘Van binnen’ gaf Koen een betoogje tegen de slechte kant van sociale media, en hoewel iedereen met de gsm in de hand stond, werd dat onthaald op groot applaus.

Buiten was het ondertussen stevig aan het regenen, in de Marquee ook. Maar dan zweetdruppels. Koen zijn wit t-shirt was compleet doorweekt. Hoewel hij aangaf graag nog een uur te spelen, moest de band zich toch genadeloos aan het uurschema houden. Dat vond de massa jammer. Een gigantische ‘we want more’ weerklonk in de Marquee. Afsluiten deed Clouseau met ‘Domino’, een mooi momentje.

Tarkastaja was een schot in de roos. Één van de betere Pukkelpop-stunts ooit. Na zo’n waanzinnig optreden zou je haast vergeten dat het nog maar 14 uur is. Welke act gaat dit overtreffen?