Gaston Avila (Antwerp) kan tot 2028 bij Ajax tekenen

Toch zit Avila nog in de wachtkamer bij Ajax, want daar zien ze in hem behalve een linksback ook een centrale verdediger, maar Hiroki Ito (24) is als back-up voor Jorrel Hato (17) de eerste optie van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Met het doorpakken naar Avila lijkt Mislintat echter langzaam de hoop te verliezen dat de Japanner van Stuttgart nog naar de Johan Cruijff ArenA komt.

Avila kwam vorige zomer pas over naar Antwerp, dat hem weghaalde bij Boca Juniors. Na een moeilijke heenronde, waarin hij amper speelde, werd hij toch nog titularis in de titelploeg en intussen speelde hij 29 duels onder Mark van Bommel. Hij is heel gelukkig op de Bosuil en was zelf niet actief op zoek naar een transfer, maar toch staat hij nu open voor Ajax, waarmee hij in hoofdlijnen een mondeling akkoord bereikte. Wat misschien nog een probleem kan vormen voor een transfer is de slechte timing, want dinsdag moet de Great Old aan de bak in de play-offs van de Champions League, tegen AEK Athene of Dinamo Zagreb.