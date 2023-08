Twee bijna 4 meter hoge bierflesjes willen passanten doen nadenken over landbouw

Met de slogan ‘jonge boeren aan de top, wij zorgen voor het bier van Pukkelpop’ nodigen ze passanten uit om er een selfie te nemen met de flesjes en zo kans te maken op een weekendje weg. “We willen aandacht voor onze stiel, waar we echt trots op zijn”, legt Lotte Arkens van de Groene Kring uit. Die beweging groepeert jongeren actief in land- of tuinbouw. “Er zijn heel wat moeilijkheden in onze sector en toch zeggen we met de borst vooruit dat we trots zijn om in deze sector actief te zijn. Dat gevoel willen we delen met de andere mensen en daar is het Kolonel Dusartplein waar we de enorme bierflessen hebben opgetrokken de ideale plek voor.”

© Serge Minten