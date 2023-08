Rellen nabij Luik nadat politie jongeman doodschiet, tiental arrestaties

“Ik heb dit nog nooit gezien in Oupeye. Scènes van een stedelijke guerrilla en rellen, dat zie je alleen in grote steden of op het tv-journaal, en dat hebben wij meegemaakt in een dorp van 6.000 inwoners”, aldus de burgemeester. “De politie was het doelwit, met boobytraps die werden geplaatst in een poging de politie in de val te lokken en de mannen aan te vallen, en molotovcocktails die werden gebruikt.”

De lokale autoriteiten moesten een beroep doen op versterking van naburige politiezones, waaronder Luik, en van de federale reserve. De politie moest traangas inzetten om de betogers uiteen te drijven en de brandweer moest een beginnende brand blussen. De gebeurtenissen vonden plaats tussen 22.00 en 03.00 uur en concentreerden zich rond het kasteel van Oupeye. “Geen enkele politieagent raakte gewond, maar de mannen waren geschokt”, voegde de burgemeester eraan toe.

Zaterdagochtend was de rust weergekeerd in de gemeente. Om 11 uur is er een debriefing gepland tussen alle betrokken autoriteiten om eventuele bijkomende maatregelen te bespreken.