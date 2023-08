Voormalig Belgisch kampioene Kim de Baat hangt fiets aan de haak en bedankt Sanne Cant: “Met jou het mooiste jaar van mijn carrière beleefd”

Kim de Baat, die zich in 2022 verrassend tot Belgisch kampioene op de weg kroonde, zet een punt achter haar wielerloopbaan. Dat heeft de 32-jarige renster van Fenix-Deceuninck zaterdagvoormiddag gemeld. “Na 26 jaar koersen is het tijd om afscheid te nemen”, schrijft De Baat op sociale media.

“Ik weet dat dit voor veel mensen onverwacht komt, want ik ben echt gepassioneerd door fietsen”, steekt De Baat van wal in een geschreven boodschap, met daarbij enkele foto’s van zichzelf op de koersfiets, als kind maar ook in de Belgische kampioenentrui. “Nadat ik meer dan een jaar terugvocht na elke tegenslag, kon mijn lichaam mijn geest waarschijnlijk niet meer bijhouden. Mijn lichaam werd moe en na veel zoeken kwamen we erachter dat ik kamp met het overtrainingssyndroom. Het kost veel tijd om daarvan te herstellen.”

De Baat kroonde zich in 2022 tot Belgisch kampioene. — © BELGA

“Natuurlijk is het met veel pijn in mijn hart dat ik op deze manier afscheid moet nemen, maar nu is het tijd om me te focussen op mijn herstel en te zien wat het leven me verder brengt”, vervolgt De Baat, die maandag nog een laatste keer in actie komt op het dernycriterium in ‘s Gravenwezel.

Vriendin van Sanne Cant

Ze richt zich ook tot Sanne Cant, met wie ze een wielerkoppel vormt en “met wie ik het mooiste jaar van mijn carrière heb beleefd”. “Bedankt dat ik onze passie samen kan delen en dat ik haar aan mijn zijde heb, wat er ook komt.”

De Baat won vroeg in haar loopbaan Dwars door de Westhoek (2012) maar de Belgische wegtitel in 2022 vormt ontegensprekelijk het hoogtepunt in haar carrière. Meteen na haar nationale triomf kende ze stevige pech toen ze op trainingsstage een gebroken sleutelbeen en meerdere breuken in de ribben opliep. Dit jaar reed ze onder meer de UAE Tour en vorige maand de Baloise Ladies Tour.