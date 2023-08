Woning op Reppel Fabriek is vannacht volledig afgebrand, bewoner zwaargewond

Vrijdagavond brak een eerste brand uit in de woning. Later in de nacht flakkerde het vuur weer op en werd het gebouw in de as gelegd. — © Roger Dreesen

Vrijdagavond rond 20 uur werden de brandweerzones Noord-Limburg en Oost-Limburg een eerste keer opgeroepen voor een brand aan de Grote Baan in Reppel. “Toen we arriveerden, ging het om een uitslaande woningbrand”, zegt officier Koen Maes van de brandweer Noord-Limburg. “We kregen de brand snel onder controle. Maar omdat de woning grotendeels uit hout bestond - het ging om een soort grote chalet - nam het nablussen heel wat tijd in beslag.”

“De bewoner probeerde na het uitbreken van de brand toch terug naar binnen te gaan. Maar daarbij liep hij eerstegraads en tweedegraads brandwonden op, en zware rookintoxicatie. Hij werd onder begeleiding van de mug-arts afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Er bleef wel één hond in de brand.” De andere twee honden konden in veiligheid gebracht worden.

Rond 00.30 uur werd de brandweer opnieuw opgeroepen omdat de brand aan de woning weer opgeflakkerd was. “Dit keer brandde het gebouw volledig af. De oorzaak van de brand is onbekend”, besluit Maes.