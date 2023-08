Kandidate van Miss België uit wedstrijd gezet: “Naaktfoto’s tijdens wedstrijd zijn niet toegelaten”

Een Miss België-kandidate is uit de schoonheidswedstrijd gezet. Volgens de organisatie zijn de naaktfoto’s van Flore Pensaert (25) “niet in lijn met de waarden van Miss België”, de vrouw zelf vindt dat de organisatie “niet klaar is om taboes te doorbreken”.

“Het is met spijt in het hart dat ik het einde van mijn kandidatuur voor Miss België moet aankondigen”, schrijft Pensaert op Instagram. De vrouw werkt als professioneel naaktmodel, en nam naar eigen zeggen deel aan Miss België om haar boodschap van lichaamspositiviteit te verspreiden.

Volgens de vrouw verwees de organisatie als motivatie voor de beslissing naar haar werk als naaktmodel – specifiek een recente fotoshoot in Parijs – én naar enkele artikelen in de krant Het Laatste Nieuws waarin geschreven werd dat ze naaktfoto’s bood aan wie op haar stemde. “Wat nooit gebeurd is”, aldus Pensaert.

“Schoonheidswedstrijden niet klaar om taboes te doorbreken”

“Ik ben ongelooflijk trots op de positieve boodschap van body positivity en een open geest die ik heb kunnen verspreiden”, klinkt het verder. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat de wereld niet wakker moet liggen over naaktheid. (…) Wat vrouwen beslissen te doen met HUN lichaam is ook een vorm van vrouwelijke macht.”

“Ik droom van een wereld waarin sekswerkers, naaktmodellen, kinklovers en genderfluïde mensen ook Miss België kunnen worden. Ik weet dat we de taboes stap voor stap kunnen doorbreken, maar misschien is de wereld van schoonheidswedstrijden daar nog niet klaar voor. Ik voel niet minder waarde als vrouw omdat ik mijn lichamelijke autonomie uitoefen.”

Intern conflict

In het contract dat kandidaten van Miss België ondertekenen, staat dat “shoots in lingerie, suggestief naakt, half naakt of naaktfoto’s” niet toegelaten zijn tijdens de wedstrijd. De organisatie erkent wel dat Pensaert dat contract nooit ondertekende. Maar volgens organisatrice Darline Devos kunnen naaktfoto’s tijdens een deelname aan de Miss België-verkiezing absoluut niet. “Ik heb dat aan haar laten weten”, klinkt het bij VRT NWS.

Volgens Devos is er ook sprake van een breder, intern conflict – een verwijzing naar de recente naaktshoot in Parijs. De spanningen tussen Devos en Pensaert zouden de afgelopen weken daardoor opnieuw toegenomen zijn, het zou vorige week ook tot een confrontatie zijn gekomen tussen de twee in een restaurant in Oost-Vlaanderen. “Na een intern conflict heb ik onze samenwerking stopgezet”, aldus Devos.