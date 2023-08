Druk speelschema kost Elise Mertens en Storm Hunter de kop in halve finales WTA Cincinnati

© Getty Images via AFP

Elise Mertens en Storm Hunter hebben zich vrijdag niet voor de finale van het dubbelspel kunnen plaatsen op het WTA 1.000 van Cincinnati (2.788.468 dollar). Het Belgisch-Australische duo werd in de halve finales in 1 uur en 15 minuten met 6-4 en 6-2 uitgeschakeld door de Amerikanen Taylor Townsend en Alycia Parks.

Al moet gezegd, echt een gelijke kans hadden Mertens en haar dubbelmaatje niet. Want vlak voordien hadden ze ook hun kwartfinale moeten spelen, die weliswaar vlot gewonnen werd van Anastasia Pavlyuchenkova en Luisa Stefani met 6-2 6-1 op net iets meer dan een uurtje tijd. Hun Amerikaanse tegenstanders hadden heel wat meer rust gehad, en dat zag je op het terrein. Mertens eindigde de wedstrijd met een dubbele fout.

Ook vorig jaar strandde Mertens op het hardcourt in Ohio in de halve finales, toen aan de zijde van de Russische Veronika Kudermetova. Met de Nederlandse Demi Schuurs bereikte ze in 2018 wel de finale. Dit jaar vormden Mertens en Hunter het tweede reekshoofd.

Towsend en Parks wachten in de finale de winnaars van een duel tussen het Amerikaans-Australische duo Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez en het Mexicaans-Taiwanese paar Giuliana Olmos/Chan Hao-Ching op.